De Laurentiis non parla di Conte, De Maggio svela: possibile annuncio su un giocatore!

In casa Napoli si attendono novità importanti sul futuro del Napoli. Il presidente De Laurentis non si sbottona sul prossimo allenatore, ma De Maggio svela un possibile annuncio su un azzurro.

Il focus di Aurelio De Laurentiis è ormai da diversi mesi verso la prossima stagione, in cui servirà una svolta importante al Napoli dopo una stagione così negativa. Una prima svolta potrebbe portarla il nuovo tecnico, ma ad oggi non c’è ancora nulla di concreto, con i vari allenatori che continuano a duellare per questo ruolo.

Oltre al tema allenatore, il Napoli dovrà valutare attentamente anche la situazione di vari azzurri in vista del mercato estivo. All’ingresso all’assemblea di Lega, il presidente De Laurentiis ha dribblato le domande dei giornalisti presenti sul prossimo allenatore. Nel frattempo, arriva un annuncio importante di Valter De Maggio, che potrebbe riguardare il futuro di un azzurro.

In casa Napoli non si aspetta altro che il termine della stagione, in modo da proiettarsi concretamente verso la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è già da diversi mesi al lavoro sul fronte allenatore, ma ad oggi non c’è stato ancora nulla di fatto. Sono diversi i tecnici nel mirino del patron azzurro, tra cui i soliti Conte, Pioli, Gasperini ed Italiano. In pole resta fortemente sempre l’ex allenatore di Juventus ed Inter, ma occhio alle sorprese.

Si attendono novità importanti nel corso delle prossime settimane, quando a campionato concluso potrebbe arrivare l’ufficialità sul prossimo allenatore del Napoli. Intanto De Laurentiis si è recato alla sede del CONI in cui è prevista l’assemblea di Lega Serie A, dove è entrato senza rilasciare dichiarazioni alle domande postegli dai giornalisti sul prossimo allenatore. Maggiori novità dovrebbero però arrivare nella giornata di domani, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazioni del ritiro estivo del Napoli. Come annunciato dal Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, De Laurentiis non dovrebbe parlare del prossimo allenatore, ma potrebbero arrivare novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano da tempo è nel mirino di vari top club europei, con il PSG in pole al momento. Il rinnovo col Napoli tarda ad arrivare, e quindi c’è l’apertura a qualsiasi ipotesi. Il patron azzurro potrebbe annunciare proprio il rinnovo di Kvaratskhelia, o aprire ad un suo possibile addio nel corso del prossimo mercato estivo. A detta di Valter De Maggio, quindi del nuovo allenatore non si parlerà, ma ci saranno presumibilmente novità sul futuro di alcuni azzurri. Non ci resta dunque che attendere la giornata di domani, in cui potrebbero arrivare novità importanti sul futuro del Napoli e dei suoi giocatori proprio da parte di Aurelio De Laurentiis.