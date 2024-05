Nazionale, un top salta l’Europeo: Spalletti pesca il sostituto in casa Napoli?

Il problema fisico rimediato dal calciatore della Nazionale potrebbe aprire la strada a un azzurro, tutto è nelle mani del CT.

Prosegue la preparazione nel quartier generale napoletano, gli azzurri hanno il mirino puntato all’ultima trasferta di campionato della stagione. Venerdì 17, infatti, alle ore 20:45 andrà in scena Fiorentina Napoli, match mai banale per il popolo partenopeo. Nonostante il pessimo periodo di forma e il bassissimo morale dello spogliatoio, la compagine guidata da mister Francesco Calzona andrà alla ricerca della vittoria che al Franchi manca dal 2021. I Viola hanno sempre rappresentato un grande ostacolo per la formazione campana, le due squadre si contendono un posto per accedere alla prossima edizione di Conference League.

Lo sguardo dei tifosi napoletani, tuttavia, è rivolto in maniera particolare alla conclusione del campionato che darà la possibilità di gettare le basi per l’importante rifondazione. La dirigenza dovrà compiere uno splendido lavoro, Federico Manna scalda i motori per affrontare una finestra estiva più rovente del solito. Le trattative portate avanti dal club potrebbero essere rallentate da un fattore molto fastidioso per il Napoli, vale a dire L’Europeo 2024 che terrà impegnati un gran numero di calciatori. Proprio i campionati di scena in Germania, d’altra parte, potrebbero regalare una grande gioia a un giocatore azzurro che sogna la convocazione: il Commissario Tecnico Spalletti ci pensa.

Infortunio Zaniolo, Spalletti guarda in casa Napoli: nel mirino Politano

Tra poco meno di due settimane il campionato di Serie A chiuderà i battenti, il Napoli saluterà la stagione 2023/2024 dopo la gara interna con il Lecce. Tuttavia, per gran parte della rosa non sarà tempo di riposarsi poiché si avvicinerà l’inizio degli Europei 2024. Inaspettatamente, anche Matteo Politano potrebbe prendere parte alla competizione poiché nelle ultime ore si è registrato un pesante infortunio per Nicolò Zaniolo: l’ex esterno della Roma ha rimediato una microfrattura al piede durante l’ultimo match giocato con l’Aston Villa.

Grande tegola per mister Luciano Spalletti che dovrà rinunciare al classe ’99, al suo posto potrebbe essere chiamato in causa proprio Politano che vive, paradossalmente, una delle migliori stagioni in carriera. La grande conoscenza dell’ex allenatore del Napoli nei confronti dell’esterno romano potrebbe risultare decisiva, l’attaccante azzurro sogna la convocazione dopo la dolorosa esclusione da Euro 2020. I tifosi sperano nella chiamata di Spalletti che coronerebbe l’ottima annata e la carriera del ’93, si tratterebbe delle ultime apparizioni di Politano con la divisa della Nazionale.