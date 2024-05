Napoli-Luis Alberto, novità improvvisa: rivelazione da Sky

Il colpo Luis Alberto è possibile: la rivelazione da Sky Sport che apre nuove possibilità in ottica Napoli.

Il caso Luis Alberto ha scosso le ultime ore in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo è finito nell’occhio del ciclone dopo l’annuncio relativo alla sua intenzione di dire addio al club biancoceleste al termine della stagione. Tale volontà è stata immediatamente contestato dalla società laziale visto il suo rinnovo della scorsa estate fino al 2027 e, quindi, l’impossibilità di una sua partenza a parametro zero. L’unico modo per permettergli di partire, quindi, sarà portare un’adeguata offerta.

Sembrava quindi prevedibile uno scontro e questo si è concretizzato anche con la forte scelta del tecnico laziale Igor Tudor di escludere dai convocati Luis Alberto dai convocati per il match di Serie A Lazio-Empoli di domenica. Causa di questa scelta, l’impegno non sufficiente mostrato dal calciatore negli allenamenti antecedenti alla gara.

Luis Alberto-Napoli, indiscrezione da Sky

Ovviamente, le voci sul futuro sono subito impazzite. Diventa facile l’accostamento al Napoli in considerazione della partenza a parametro zero di Piotr Zielinski, che, inevitabilmente, crea una crepa all’interno della metà campo azzurro. Sembra poi a sua volta abbastanza probabile il mancato riscatto di Hamed Junior Traorè, centrocampista arrivato dal Bournemoueth a gennaio ma che non ha mai convinto del tutto. Il profilo di Luis Alberto potrebbe così stuzzicare le menti del futuro direttore sportivo Manna per riportare qualità ad un reparto davvero in difficoltà.

Le ultime notizie provenienti da Gianluca Di Marzio confermano il gradimento da parte della società partenopea di questa pista: il Napoli si è infatti informato su questa pista, stringendo i primi contatti con la Lazio. La richiesta biancoceleste non è del tutto bassa e si attesta sui 15 milioni. Cifra comunque difficilmente spendibile dal club per un calciatore di 31 anni ed, infatti, il giornalista conferma come al momento si tratti di una trattativa piuttosto difficile per la società partenopea.

Intanto, il calciatore è tornato ad allenarsi regolarmente a Formello dopo la burrascosa esclusione del weekend. Al momento, però, sembra solo un’attesa rispetto alla fine del campionato: l’ipotesi addio rimane attualmente ancora la più concreta. Resterà, quindi, da vedere se il centrocampista sarà più tentato da mete esotiche (come quelle arabe o qatariote di cui si è vociferato nei giorni scorsi) oppure vorrà continuare a competere ad alti livelli in un campionato come la Serie A, magari abbracciando una sfida intrigante come quella del Napoli.