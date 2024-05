Napoli, il dato è eclatante: peggio anche della Salernitana

La statistica certifica il clamoroso crollo della formazione partenopea, è la squadra peggiore in Serie A.

La stagione 2023/2024 si avvicina alle battute finali, venerdì sera andrà in scena il penultimo impegno di campionato della compagine azzurra. Dopo aver perso matematicamente le speranze di accedere alle prossime edizioni di Champions ed Europa League, al Napoli non resta altro che la poco entusiasmante Conference. D’altra parte, per sperare di strappare un pass per entrare nella competizione europea ci sarà bisogno di ottenere i tre punti contro la Fiorentina, diretta avversaria nella corsa. Il popolo napoletano è spaccato in due, è abbastanza rappresentativa la fazione che spera di concentrarsi unicamente sul prossimo campionato.

La squadra campione d’Italia nella scorsa stagione, nell’edizione in corso di Serie A è riuscita a collezionare una serie di record negativi che permettono di entrare nella storia. Il rendimento della squadra azzurra è calato in maniera impressionante, immaginare un simile epilogo sarebbe stato davvero impossibile. Appena un anno fa, i partenopei erano accomodati sul trono d’Italia e dominavano in lungo e largo qualsiasi match. In seguito agli addii di Spalletti e Giuntoli tuttavia il sogno è prontamente svanito, trasformandosi in uno spaventoso incubo: a dimostrarlo è l’impietosa statistica che trafigge il cuore dei tifosi.

Classifiche a confronto, nessuna squadra peggio del Napoli: il dato

La stagione 2023/2024 verrà difficilmente rimossa dalla memoria dei supporters partenopei. Dopo appena un anno dall’imperiosa conquista del terzo Scudetto della propria storia, il Napoli è riuscito a raggiungere numerosi negativi record. Il confronto con il campionato degli uomini di Spalletti è impressionante, dopo le stesse partite disputate gli azzurri hanno collezionato 35 punti in meno rispetto all’ultima annata. Il disastroso trend della stagione in corso permette ai campani di essere la squadra con il calo più vistoso, anche la retrocessa Salernitana è riuscita a fare meglio con 23 punti in meno.

La tendenza rischia di peggiorare ulteriormente, saranno decisive le ultime due sfide di campionato con Fiorentina e Lecce. Il dato suscita un immenso dolore nel cuore del popolo di fede partenopea che attende un immediato cambio di marcia. Il futuro del Napoli è nelle mani della dirigenza azzurra che si vedrà costretta a compiere uno splendido lavoro nelle prossime settimane, decisive per l’avvenire della società napoletana. Sarà fondamentale risollevare il morale della piazza e ritornare a essere competitivi su tutti i fronti, l’annata 2023/2024 dovrà dare il via a un grande ciclo di vittorie.