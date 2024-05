Mercato Napoli, il dirigente svela tutto: si complica il sogno degli azzurri

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro avrebbe già individuato un profilo importante per il centrocampo.

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro del club. La stagione in corso non ha soddisfatto le aspettative della dirigenza, motivo per il quale sono in corso le dovute valutazioni in vista del futuro. Il presidente De Laurentiis non è affatto felice delle prestazioni dei calciatori, i quali sono apparsi “appagati” dopo un solo anno dalla vittoria del tricolore. Il tutto ovviamente non è stato accettato dalla piazza, la quale più volte ha deciso di mettere in atto delle dure contestazioni. Tra le file azzurre c’è una sola cosa da fare: resettare per poi ripartire.

Per tornare a competere ad alti livelli, la chiave principale è ovviamente il mercato. Infatti, la squadra durante la stagione in corso ha faticato in diversi reparti, in modo particolare a centrocampo. Quest’ultimo, nei prossimi mesi diventerà anche orfano di Piotr Zielinski che sposerà il progetto dell’Inter. A tal proposito, il club avrebbe individuato un profilo ideale per la mediana. L’obiettivo porta il nome Georgiy Sudakov, da tempo nel mirino dei grandi club.

Shakhtar, parla il vice DS: “

Il Napoli continua a puntare Sudakov. Il gioiellino ucraino ha dimostrato di essere pronto al salto di qualità, motivo per il quale diverse big si sono interessate al calciatore. Nelle ultime ore, Carlo Nicolini, vice DS dello Shakhtar, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sportitalia” analizzando il futuro del calciatore. Di seguito le sue parole.

“L’ho sempre detto: le squadre italiane arrivano a visionare i giocatori di talento per tempo, perché hanno dei grandi professionisti. Poi però manca sempre il coraggio nell’affondare il colpo, nell’essere convinti di ciò che hanno visto. Ci vuole sempre la conferma della conferma. Il problema è che quando si arriva ad avere così tante conferme significa che il giocatore è ormai affermato e poi arrivano le squadre che a livello economico hanno più possibilità dell’Italia”.

Oltre alle parole del vice direttore sportivo, sarà cruciale la volontà del calciatore. Quest’ultimo, ha catturato l’attenzione delle big europee, motivo per il quale anche diverse società di Premier League sono sulle sue tracce. Infatti, proprio il fascino del campionato inglese potrebbe complicare ulteriormente i piani del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti, ma servirà un grosso sforzo economico per assicurarsi le prestazioni del centrocampista.