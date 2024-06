Calciomercato Napoli, colpo a zero in difesa: si può chiudere nel weekend – DAZN

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli, c’è sicuramente l’intenzione di rinforzare la difesa. Possibile affondo nel weekend per un colpo a zero per la difesa.

Nel corso della stagione appena conclusa, il Napoli ha dovuto fronteggiare numerosi problemi. Difatti nell’intero arco dell’annata, il reparto difensivo è stato il punto debole, visto che Kim non è stato sostituito adeguatamente.

In vista della prossima stagione, i dirigenti sono già al lavoro su vari profili per rinforzare la difesa. Possibile chiusura per il colpo a zero già nel corso di questo weekend.

Mercato Napoli, possibile colpo a zero per la difesa: si può chiudere nel weekend

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che ottima, con gli azzurri che hanno faticato fin dalle prime partite. Gli azzurri hanno palesato molti problemi durante l’arco della stagione, ma quelli peggiori sono scaturiti dal reparto difensivo. La dirigenza non è riuscita a trovare un sostituto adeguato di Kim, ed i problemi sono comparsi durante la stagione. Come riporta Orazio Accomando sul suo profilo X, il Napoli è in pole per Mario Hermoso, e nel corso del weekend potrebbe arrivare anche la chiusura. Giovanni Manna è dunque al lavoro per chiudere l’arrivo a parametro zero di Hermoso.

Hermoso non ha trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto con l’Atletico Madrid, e di conseguenza lascerà il club a parametro zero. Il Napoli è sulle tracce del difensore spagnolo già dallo scorso aprile, ed in questi giorni sarebbero stati intensificati i contatti. Oltre agli azzurri c’era l’interesse di altri club di Serie A, tra cui la Roma, ma il Napoli è molto avanti rispetto alla concorrenza. Il DS Manna sarebbe in contatto con gli agenti del difensore per finalizzare l’accordo già nel corso di questo weekend. Attualmente si starebbe discutendo sulla durata del contratto di Hermoso, che dovrebbe essere di quattro anni con eventuale opzione per il quinto anno.

Sono dunque già iniziate le operazioni in casa Napoli, con Giovanni Manna che sarebbe pronto a regalare ad Antonio Conte il primo rinforzo. Hermoso sarebbe un profilo ideale per il Napoli, vista anche la sua esperienza a livello internazionale. Ovviamente accanto al difensore spagnolo andrebbe aggiunto un difensore di spessore, e l’obiettivo principale del Napoli sarebbe Alessandro Buongiorno. Intanto Manna vuole iniziare a potenziare il reparto difensivo con l’aggiunta di Mario Hermoso. Si attendono dunque novità nel corso del weekend, con il difensore spagnolo che presto potrebbe trasferirsi al Napoli a parametro zero.