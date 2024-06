Mercato Napoli, Di Lorenzo via: Manna ha 6 sostituti in lista

Giovanni Di Lorenzo cerca un nuovo club per lasciare il Napoli, ci sono 6 nomi sulla lista di Giovanni Manna per sostituirlo.

Napoli che dopo una stagione da rifare ha bisogno di rivoluzionare la squadra. La situazione con il capitano azzurro ha iniziato a traballare negli ultimi giorni, pertanto bisognerà cercare un valido sostituto qualora dovesse realmente concretizzarsi la cessione. La Juventus aspetta le mosse del 22 partenopeo e intanto ha aperto i colloqui con il suo entourage.

Di Lorenzo ai saluti? Il Napoli ha 6 sostituti: le ultime

Il Napoli dopo la vittoria dello Scudetto ha disputato una stagione lontana dalle aspettative. Una squadra che nell’anno precedente non aveva rivali in Serie A ha vissuto un campionato horror e molto lontano dalle aspettative. I tifosi sembravano aver perso l’entusiasmo dopo aver visto le prestazioni sottotono dei campioni azzurri ma in questo momento con l’arrivo di Conte quella voglia di vincere sembra essere ritornata. Ora c’è anche da gestire la situazione relativa a Giovanni Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, Il Napoli ha già messo nel mirino i possibili sostituti di Giovanni Di Lorenzo, quantomeno per le caratteristiche. Ci sono 6 nomi nel taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna.

Secondo il giornalista la Juventus in questo momento è in attesa e se il 22 partenopeo insistesse per la partenza a quel punto ci sarebbe il tentativo di Giuntoli per portarlo a Torino. E non sarebbe da escludere l’inserimento nella trattativa di un pallino di Manna, Fabio Miretti.

“Non è un nome assurdo quello di Fabio Miretti, uscito dalla next gen e intuizione di Giovanni Manna”.

Nella lista dei 6 calciatori c’è anche il nome di Vanderson, come riferito da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri. Il brasiliano del Monaco sa ricoprire il ruolo di esterno destro nei 4 di centrocampo e andrebbe a sostituire proprio l’impiego dell’attuale capitano del Napoli. Secondo quanto annunciato dal giornalista, Conte sta cercando un calciatore tecnico e veloce che sia in grado di venire a giocare dentro al campo e bisognerà attendere eventuali aggiornamenti sul classe 2001.

Conte vuole restaurare la squadra partendo dai punti fermi e considera Di Lorenzo un punto di partenza, ma considerato quanto affermato dal suo agente, la cessione può essere una soluzione. Bisognerà pertanto mettersi a lavoro per trovare un valido sostituto e il classe 2001 già citato sembra essere la carta giusta da cui ricominciare.

Quest’anno il brasiliano ha disputato 23 partite e siglato 3 goal nel Monaco, uno score importante per un calciatore che ha giocato 7 partite da terzino destro e 16 da esterno di centrocampo. Il Monaco lo valuta circa 30 milioni di euro.