Futuro Di Lorenzo, mossa a sorpresa di Conte: organizzato un incontro

In casa Napoli una delle questioni più spinose riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Arriva la mossa a sorpresa da parte di Antonio Conte.

Mentre la dirigenza del Napoli era al lavoro per risolvere il tema allenatore, all’interno dello spogliatoio scoppiava un nuovo caso. Nel corso delle ultime settimane, l’agente di Giovanni Di Lorenzo ha comunicato a più riprese che il suo assistito avrebbe lasciato il Napoli.

Il caso è esploso dopo le tante critiche ricevute dal capitano del Napoli, con i fischi arrivati nel corso della gara col Lecce. Antonio Conte è pronto ad una clamorosa mossa a sorpresa.

Caso Di Lorenzo, si mobilita Antonio Conte: fissato un incontro

La stagione del Napoli è stata molto complicata, con gli azzurri che sono crollati dopo la conquista dello scudetto. Tra gli azzurri più criticati c’è il capitano Giovanni Di Lorenzo, che starebbe valutando l’addio. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha già annunciato diverse volte la volontà del suo assistito di cambiare squadra. A cercare di ricucire lo strappo ci proverà Antonio Conte, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha annunciato come ad inizio settimana prossima sia in programma un incontro tra Conte e Giuffredi. Inoltre Giovanni Di Lorenzo ha già avuto dei contatti sia con Antonio Conte che con Gabriele Oriali.

Il nuovo allenatore del Napoli ed il Team Manager stanno lavorando con insistenza per far cambiare idea al capitano azzurro. Nelle idee di Conte, Giovanni Di Lorenzo è uno dei calciatori incedibili, e da cui si può ricostruire il Napoli del futuro. Il tecnico salentino dovrà però combattere con Mario Giuffredi, che sembra intenzionato a trovare una nuova sistemazione al terzino italiano. Difatti l’agente di Giovanni Di Lorenzo aveva già comunicato che la situazione non sarebbe cambiata neanche con l’approdo a Napoli di Antonio Conte.

Per risolvere la situazione, è pronto a scendere personalmente in campo il nuovo allenatore del Napoli, che crede di avere maggiori chance rispetto alla dirigenza. Difatti per Conte sarebbe un duro colpo perdere Giovanni Di Lorenzo, che sarebbe uno dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio. Per questo motivo, il tecnico salentino è pronto a battagliare con Giuffredi, a cui spera di far cambiare pensiero. Maggiori novità sul futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbero dunque arrivare all’inizio della prossima settimana, dopo che si sarà tenuto l’incontro tra Conte e l’agente del giocatore. In casa Napoli l’attenzione è ora rivolta sul caso Di Lorenzo, che va risolto al più presto, soprattutto visto che a breve inizierà l’Europeo.