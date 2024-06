Gianinna Maradona torna a Napoli, parole da brividi: tifosi commossi

Giannina Maradona, figlia del grande Diego, è ritornata a Napoli insieme alla madre ed alla propria sorella.

Diego Armando Maradona rappresenta a mani basse la storia calcistica partenopea. “El pelusa”, il primo in grado di far sentire davvero grande una piazza che da anni provava ad emergere, portandola dapprima sul tetto d’Italia e poi d’Europa.

Tanti anni vissuti sotto l’ombra del Vesuvio, anni intensi, dentro e fuori dal campo, che non hanno però marchiato solamente la vita del più grande calciatore di tutti i tempi, bensì di tutta la sua famiglia, che non perde occasione, nonostante la distanza, per tornare a respirare l’aria del golfo.

Maradona, la figlia torna in città: le parole di Giannina per la città sono commoventi

Un evento ripetutosi proprio in queste settimane, quando le figlie di Maradona, accompagnate dall’ex moglie Claudia Villafane, sono ritornate nel capoluogo campano. Una visita dei luoghi iconici della città e non solo, come riportato nei profili instagram di quest’ultime, le 3 non hanno perso occasione per visitare tutti i murales più famosi dedicati a Maradona, da quello ai quartieri sino a quello di Jorit a San Giovanni a Teduccio.

Giannina Maradona, al termine di questa vacanza dal sapore azzurro, ha voluto dedicare un post alla città che l’ha cullata da piccola ed al suo compianto padre:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianinna Maradona 🧿 (@giamaradona)

Parole fantastiche quelle della figlia del “Pibe de oro”, che confermano un legale indissolubile tra la famiglia Maradona e la città di Napoli, la città italiana che più di tutte parla e parlerà argentino.