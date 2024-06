Kvaratskhelia-PSG, dalla Francia annunciano l’affondo: la posizione del Napoli

Il PSG ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia, con il club parigino che sarebbe pronto all’affondo. Arrivano novità sulla posizione del Napoli sul futuro del georgiano.

In queste ultime settimane, il nome di Khvicha Kvaratskhelia è stato accostato con gran forza al PSG. Il club parigino è alla ricerca di un sostituto di Kylian Mbappé, e il DS Campos avrebbe deciso di puntare forte sull’esterno del Napoli.

Nelle idee degli azzurri, il georgiano sarebbe incedibile, ma si valuteranno eventuali offerte. La posizione del Napoli potrebbe ulteriormente cambiare nel caso in cui Kvaratskhelia non rinnovasse il contratto.

Kvaratskhelia accostato al PSG, francesi pronti all’affondo: la posizione del Napoli

In casa Napoli si è deciso di interrompere le trattative per i rinnovi di contratto durante la stagione. Questa situazione ha rinviato di conseguenza anche il rinnovo di Kvaratskhelia, che ad oggi sembra decisamente in salita. Difatti l’interesse concreto del PSG per l’esterno georgiano ha messo in seria difficoltà la dirigenza del Napoli. A fare il punto della situazione è Guillaume Maillard-Pacini ai microfoni di Radio Capri:

“Il PSG sta cercando un esterno offensivo per sostituire Mbappé, e Kvaratskhelia è il preferito di Luis Enrique. L’allenatore ha già detto al direttore sportivo Campos e al presidente Al Khelaifi che la sua priorità è Kvara, perché nei suoi pensieri ha la qualità giusta per sostituire Mbappé. Da quello che ci dicono dal Paris Saint-Germain, la valutazione è di 60 milioni di euro, mentre il Napoli ne vuole molti di più. Ovviamente 60 milioni è una cifra di partenza, è il gioco della parti. Per quanto riguarda l’ingaggio l’offerta potrebbe essere di 6-7 milioni a stagioni. Il PSG ha un accordo col giocatore, ora dovrà trovare l’accordo con il Napoli che non mi sembra una cosa facile. La priorità di Luis Enrique è Kvaratskhelia”.

Dalla Francia parlano dunque di una valutazione di 60 milioni di euro per strappare Kvaratskhelia al Napoli. Ovviamente gli azzurri chiedono una cifra attorno ai 100 milioni, con i parigini che dovranno fare diversi passi in avanti. Il PSG può contare sulla volontà del giocatore, che ha già accettato la proposta di contratto.

La palla passa ai dirigenti azzurri, che dovranno presentare a Kvaratskhelia una proposta per il rinnovo piuttosto importante. Nel frattempo il PSG attende eventuali evoluzioni sul futuro del georgiano, che potrebbero arrivare da un momento all’altro. Inoltre Luis Enrique ha già fatto sapere a Luis Campos di volere a tutti i costi Kvaratskhelia, ed il DS proverà ad accontentare la richiesta del suo allenatore.