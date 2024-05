Calciomercato Napoli, ipotesi a sorpresa per il post Osimhen: arriva dalla Premier League

Svelato il nome del calciatore che potrebbe sostituire l’attaccante nigeriano, i tifosi sperano nel suo arrivo.

Prosegue le preparazione del Napoli che si avvicina al penultimo incontro del proprio campionato, in programma venerdì 17 all’Artemio Franchi di Firenze. Gli azzurri di mister Calzona affronteranno la Fiorentina in un match che potrebbe avere risvolti molto importanti in ottica Conference League. Si tratterebbe, evidentemente, solo di un’amara consolazione per gli ormai ex campioni d’Italia.

A fine stagione si registrerà così un alto numero di addii, a partire proprio dall’allenatore calabrese ma non solo. Infatti, sul piede di partenza è anche Victor Osimhen che dopo quattro annate si accaserà lontano dalle pendici del Vesuvio. Il nigeriano ha rinnovato negli scorsi mesi, ma con la chiara intenzione di dire addio agli azzurri in estate. La sua cessione potrebbe portare fondi preziosissimi: si parla di una cessione intorno ai 120 milioni di euro. La dirigenza partenopea è alla ricerca del sostituto ideale che non faccia rimpiangere il bomber nigeriano e attenzione perché sono in arrivo notizie molto importanti: il successore del classe ’98 potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Napoli, Mateta per il dopo Osimhen: la notizia

Il calciomercato diventerà a breve la principale priorità del Napoli, i piani alti del club sono già a lavoro. L’ultimo nome accostato alla formazione azzurra è Jean – Philippe Mateta, centravanti francese messosi in mostra al Crystal Palace. Come riportato dal quotidiano parigino “L’Équipe“, infatti, gli azzurri starebbero pensando al classe ’97 per sostituire Victor Osimhen, pronto a salutare la Serie A. Secondo la testata, tra il calciatore e la società partenopea sarebbero già avvenuti i primi contatti che permettono al Napoli di essere in pole position, restano defilate le altre squadre.

Il 26 enne, ex Magonza, ha attirato l’attenzione di molti club grazie alle 13 reti e i 4 assist messi a referto in Premier League, bottino niente male considerata l’elevata difficoltà del campionato inglese. I tifosi accoglierebbero con entusiasmo l’arrivo del francese, ma inevitabilmente ci sarà prima da sciogliere il nodo allenatore. L’arrivo di un nuovo attaccante, in ogni caso, sembra quasi certo vista la partenza di Osimhen verso altri lidi e chissà che non possa essere proprio Mateta il suo sostituto.

L’unica certezza è che il Napoli sarà molto attivo sul fronte mercato, requisito fondamentale per cancellare una stagione disastrosa come quella in corso: l’imminente finestra estiva si preannuncia rovente, il popolo napoletano ha tanta voglia di risollevarsi.