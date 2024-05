News Napoli, ultim’ora su Conte: “Incontro a Torino”, svolta improvvisa!

Negli ultimi minuti sono emersi importanti dettagli legati al futuro di Antonio Conte. Di seguito le parole dell’esperto.

Il Napoli continua la caccia al nuovo allenatore. Al termine della stagione, Francesco Calzona lascerà il club azzurro dopo gli ultimi mesi deludenti. Proprio l’addio del CT della Slovacchia lascerà un vuoto importante che dovrà essere colmato da un tecnico all’altezza. Aurelio De Laurentiis lo sa, motivo per il quale ha già avviato i casting per la panchina. I nomi nel mirino del patron sono diversi, ma il primo obiettivo continua ad essere Antonio Conte. Quest’ultimo ha già avviati i contatti con gli azzurri, anche se al momento non è stato raggiunto alcun accordo.

Si tratta di un allenatore vincente, motivo per il quale prima di mettere nero su bianco la propria firma vorrà le dovute garanzie. Quest’ultime riguardano ovviamente il progetto ideato da Aurelio De Laurentiis. Infatti, oltre al soddisfacimento delle richieste economiche presentate dall’entourage dell’ex calciatore, un altro tassello importante è rappresentato dal mercato. Le mosse in entrata non sono state ancora svelate, in quanto prima andrà deciso il nuovo condottiero. A tal proposito, sono emerse novità importanti negli ultimi minuti.

Conte-Napoli, emergono dettagli importanti: le ultime

Come riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio profilo “X” sarebbero emersi importanti dettagli legati al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Di seguito l’analisi dell’esperto.

“Conte-Napoli: sabato scorso c’è stato un incontro a Torino. Si lavora su un ingaggio con base di 6,5-7 milioni a stagione più un paio di milioni di bonus. Non siamo gli accordi definitivi, quindi calma, ma ADL c’è da aprile, insiste e ha l’apertura di Conte. Gli altri candidati per ora sono defilati”.

L’allenatore italiano ha già avanzato delle richieste importanti per il futuro. Infatti, il condottiero crede che ci siano alcuni buchi da coprire tramite il mercato (difensore centrale, mezzala, esterno offensivo e infine l’erede di Osimhen). Adesso, la palla passa ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà scegliere la soluzione migliore per il club.

Sullo sfondo restano vivi altri profili come quelli di Pioli, Italiano e Gasperini, ma al momento l’attenzione è tutta su Antonio Conte. Inoltre, va sottolineato che ad oggi non sono stati registrati contatti tra l’ex CT della Nazionale e il Milan, motivo per il quale gli azzurri potrebbero aver bruciato sul nascere la concorrenza.