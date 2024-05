Pressing dall’estero per Kvara: De Laurentiis ha deciso, la richiesta è folle

Kvaratskhelia dovrebbe essere uno dei pochi punti fermi da cui ripartire in casa Napoli, sul georgiano però c’è grande movimento.

In estate sarà rivoluzione. Saranno davvero in pochi secondo le ultime indiscrezioni a restare sotto l’ombra del Vesuvio, o meglio, chiunque potrebbe partire a seguito di una delle stagioni più imbarazzanti dell’era Aurelio De Laurentiis.

Nonostante lo scudetto, che ha di diritto fatto entrare i partenopei nella storia del club, le indegne prestazioni di questi mesi hanno condotto la proprietà ad una profonda valutazione, senza alcun tipo di sconto, a nessuno. Saranno davvero in pochi i calciatori da cui si ripartirà con certezza, tra questi Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo, out nell’ultimo turno di Udine a causa di alcuni acciacchi fisici, è in trattativa con il club per il rinnovo: ad oggi, infatti, il calciatore percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa, motivo per cui, sarebbe quasi impossibile immaginare una sua permanenza senza un adeguamento di contratto.

Kvaratskhelia, due top club sul georgiano: la strategia di De Laurentiis è chiara

Il georgiano, MVP del campionato che ha consegnato il tricolore alla città di Napoli, dovrebbe essere il punto cardine della rinascita. De Laurentiis raramente si libera nella stessa sessione di più top player e questa estate sarà il turno di Victor Osimhen, che attraverso il pagamento della clausola presente del proprio contratto, diventerà la cessione più onerosa nella storia del club.

Kvaratskhelia verso permanenza e rinnovo quindi, nonostante gli occhi preoccupanti di svariati top club che si sono interessati al calciatore. Di questo avviso il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione relativa all’ex Dinamo Batumi.

Nello specifico, oltre al Paris Saint Germain, arresosi alla possibilità di perdere Mbappè, ci sarebbe il Real Madrid, sogno non nascosto dell’esterno offensivo del Napoli. Sempre stando a quanto riportato dal sopracitato quotidiano, però, De Laurentiis non avrebbe intenzione di sedersi al tavolo delle trattative e anche se lo facesse, non valuterebbe meno di 120 – 130 milioni il proprio giocatore, in pratica un valore equiparabile alla clausola di Osimhen.

Insomma, Carlo Ancelotti, che secondo il Corriere apprezza particolarmente il ragazzo, dovrebbe farsene una ragione al pari di Luis Enrique, Kvaratskhelia dovrebbe restare sotto l’ombra del Vesuvio per almeno un’altra stagione, poi si vedrà. I tifosi partenopei possono dormire quindi sereni, a meno di clamorose ed improvvise offerte, nel calcio moderno però non si sa mai.