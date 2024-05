Cagliari salvo, Gaetano fa festa: messaggio commovente

Gianluca Gaetano festeggia la salvezza con il Cagliari. L’ex Napoli fa festa sui social: il messaggio commovente rivolto ai tifosi

La domenica di Serie A ha regalato un altri verdetto: il Cagliari di mister Claudio Ranieri ha ottenuto la matematica salvezza. I sardi hanno vinto 0-2, grazie alle reti di Prati e Lapadula, la penultima gara di campionato sul campo del Sassuolo, condannando di fatto i neroverdi alla retrocessione. Il pareggio tra Empoli e Udinese ha infatti precluso agli emiliani la possibilità di rimanere in Serie A la prossima stagione.

Tra i protagonisti della cavalcata del Cagliari nella seconda parte di stagione c’è senza dubbio Gianluca Gaetano, approdato in Sardegna in prestito dal Napoli, dopo che nella prima parte di stagione ha trovato davvero poco spazio in maglia azzurra. L’impatto di Gaetano con la piazza è stato assolutamente positivo: 4 reti e un assist, oltre a prestazioni quasi sempre sopra la sufficienza.

Gaetano festeggia suo social la salvezza del Cagliari: i dettagli

Al termine della gara tifosi e squadra hanno imbastito grossi festeggiamenti per il tanto atteso traguardo stagionale. Protagonista della festa sicuramente mister Ranieri, idolo della folla, autore di una bella impresa. Non si è risparmiato nei festeggiamenti anche Gianluca Gaetano, che al fianco dell’ex Napoli Pavoletti ha esultato sotto la curva destinata ai tifosi ospiti.

Il giocatore di proprietà del Napoli ha poi ringraziato i tifosi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. In alleagto ad alcuni scatti del match salvezza Gaetano scrive: “Una soddisfazione enorme, una gioia ancora più grande. Sono arrivato solo da pochi mesi ma questa squadra, questi tifosi e questa isola mi sono entrati nel cuore“, questo il commovente messaggio.

Ha poi aggiunto: “E ora è tempo di far festa tutti insieme”. Nei commenti non mancano – oltre a quelli dei tifosi del Cagliari – i complimenti dei tifosi azzurri per la buona seconda parte di stagione. Gaetano, un anno dopo la festa scudetto con il Napoli, ha un nuovo buon motivo per festeggiare.

In attesa di scoprire cosa ne sarà del suo futuro, Gaetano si gode la gioia salvezza. A luglio parteciperà ai ritiri con la rosa del Napoli, dove verrà valutato dal nuovo tecnico. A quel punto, in accordo con l’entourage del calciatore si capirà se optare per una nuova esperienza in prestito, una cessione definitiva o una permanenza in azzurro, con il dovuto spazio.