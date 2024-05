Torna al Napoli dal prestito, l’agente annuncia la cessione: “Andremo via”

Il Napoli è pronto a riabbracciare tra meno di un mese i calciatori girati in prestito. L’agente di uno di questi profili, però, ha annunciato l’addio a fine stagione del suo assistito.

Ultime tre giornate di campionato per il Napoli, che non vede l’ora di gettarsi a capofitto nella prossima stagione. Troppe le battute d’arresto degli azzurri nel corso dell’anno, che non hanno saputo ripetere la gloriosa cavalcata che ha portato allo scudetto lo scorso anno. Diversi calciatori saluteranno, mentre altrettanti torneranno dai prestiti in giro per l’Italia. Molti di questi profili sono attesi con trepidazione, perché autori di prestazioni convincenti: su tutti Elia Caprile, giovane portiere italiano che con la maglia dell’Empoli si è reso protagonista di una stagione autorevole dopo il ritorno dall’infortunio, e Michael Folorunsho, centrocampista in forza all’Hellas Verona, che ha sin qui trascinato il centrocampo gialloblù. Chi, invece, non ha trovato lo spazio sperato è un giovane azzurro, girato nel mercato invernale ad un’altra squadra di Serie A, ed il suo agente, nella giornata odierna, ha annunciato l’addio al Napoli al termine del prestito.

Napoli, l’agente di Zanoli annuncia l’addio del terzino a fine prestito

L’agente di Alessandro Zanoli, Alessandro Moggi, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di TMW, in concomitanza del “Gran Galà del Calcio”, in corso di svolgimento a Roma, in cui ha annunciato di fatto l’addio al Napoli del suo assistito nella prossima estate:

Zanoli? Rientrerà senza dubbio, è un prestito secco. Il futuro però credo sia lontano dal Napoli, che con l’acquisto di Mazzocchi ha evidenziato la chiusura del ruolo in quella posizione, con Di Lorenzo che è l’assoluto titolare ed il capitano. Zanoli ha bisogno e sarà giusto dargli la possibilità di fare un campionato da titolare, per me può essere il futuro del calcio italiano.

Durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, Zanoli era passato dal Napoli alla Salernitana con la formula del prestito secco fino al termine della stagione corrente, alla ricerca di una titolarità che nessuna delle guide tecniche azzurre era riuscito a concedergli. Nonostante qualche presenza da titolare inanellata consecutivamente, anche a Salerno il terzino italiano ha riscontrato parecchie difficoltà nell’esprimersi con continuità dal primo minuto.

Al termine del campionato disputato per metà con i granata, già retrocessi, Zanoli farà ritorno alla base, ma solo momentaneamente. Il classe 2000, dopo aver mostrato le sue qualità in qualche occasione sotto la guida di Spalletti, è alla ricerca di un progetto che sappia regalargli continuità. Il potenziale c’è, sarà compito del Napoli e dell’agente del calciatore trovare la soluzione migliore possibile per entrambe le parti.