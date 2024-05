News Napoli, annuncio in diretta sul nuovo allenatore: “Succederà il 30 maggio”

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli si lavora già al futuro. Fissata la deadline per il nuovo allenatore azzurro.

L’annata del Napoli non ha rispettato i presupposti iniziale. Tra le file azzurre c’era massima convinzione di continuare a lottare per lo scudetto dopo il trionfo nell’ultima stagione. L’epilogo finale, però, non ha rispettato le previsioni iniziali, con la squadra che è stata costretta ad assistere a ben tre cambi in panchina. Le prime due esperienze son state targate Garcia e Mazzarri, i quali hanno poi lasciato spazio a Francesco Calzona. L’attuale allenatore non ha però invertito la rotta, con la squadra che si ritrova a lottare per un possibile piazzamento in Europa o Conference League.

Tali problemi, non hanno ovviamente soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è apparso molto amareggiato, ancor più a causa delle perdite economiche riscontrate nella stagione in corso. Infatti, il patron azzurro starebbe già valutando i presupposti della prossima annata. L’obiettivo principale è rappresentato dalla scelta del nuovo allenatore, il quale dovrà essere in grado di fornire un progetto vincente all’intera piazza. I profili seguiti dalla dirigenza sono diversi, ma al momento non è stata presa alcuna decisione finale.

De Maggio: “In casa Napoli ci sarà una riunione per decidere il futuro”

La situazione in casa Napoli continua ad essere in bilico. La società non ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore, ma potrebbero esserci novità nelle prossime settimane. A tal proposito Walter De Maggio, direttore di “Radio Kiss Kiss” ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” analizzando le idee della società partenopea. Di seguito le sue parole.

“Il 30 maggio ci sarà una riunione generale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna, il nuovo allenatore ed il responsabile del reparto scouting Maurizio Micheli per definire il futuro della prossima stagione del Napoli”.

Tra file azzurre c’è molto rammarico per ciò che poteva essere la stagione in corso. I presupposti erano del tutto diversi, ma alla fine i calciatori hanno dimostrato di sentirsi “appagati” dopo appena dodici mesi dalla vittoria del tricolore. Tutto ciò non ha soddisfatto la piazza azzurra, la quale ha dimostrato in più occasioni di essere contraria all’atteggiamento dei protagonisti. A tal proposito, nella prossima stagione ci sarà bisogno di un importante cambiamento per tornare ad essere competitivi.