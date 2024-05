Calciomercato Napoli, sta già per sfumare il primo obiettivo per la difesa: tifosi gelati

Il Napoli osserva un difensore da inserire all’interno della rosa partenopea, ma la trattativa potrebbe già saltare.

Mancano esattamente tre giornate alla fine del campionato, il Napoli inizia ad entrare sempre di più nel vivo del calciomercato. Dopo un’annata decisamente deludente, la società partenopea deve iniziare a pensare al futuro, evitando di commettere gli stessi errori anche per la prossima stagione. Con molta probabilità il mister Francesco Calzona non proseguirà la sua avventura sulla panchina azzurra, infatti, la dirigenza partenopea si sta già muovendo per trovare il suo successore. Inoltre, un’altra urgenza sarà quella di rifondare la squadra, la società partenopea dovrà decidere quali giocatori tenere in squadra e quali, invece, cedere. Sicuramente bisognerà trovare, innanzitutto un centravanti in grado di sostituire Victor Osimhen, il quale ormai è sempre più vicino ai saluti. Ma non sarà l’unico calciatore da dover inserire in rosa, infatti, è necessario trovare anche un giocatore valido da inserire nel reparto difensivo.

Durante questa stagione, il blocco dei difensori del Napoli non è stato per niente efficace, per questo motivo è necessario assolutamente rinforzarlo. A tal proposito, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato ad osservare una serie di profili che potrebbero essere di grande aiuto, diversi i nomi inseriti in lista. Tra questi c’è già un nome in pole, ma la trattativa potrebbe subire delle complicazioni e dunque, saltare.

Mercato Napoli, la trattativa con Buongiorno potrebbe saltare

Il campionato è quasi giunto al termine, il Napoli inizia a valutare i movimenti da effettuare in chiave di mercato. La società partenopea ha l’urgenza di trovare un difensore con grandi qualità e caratteristica, il tutto è necessario per andare a rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili osservati dalla dirigenza partenopea, c’è il nome del capitano del Torino: Alessandro Buongiorno. Tuttavia, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe saltare e dunque, il Napoli perderebbe l’occasione di inserire il classe ’99 all’interno della squadra.

Di seguito, quanto evidenziato:

Le necessità, comunque, sono chiare a tutti da tempo: due difensori, un centrocampista e un attaccante le priorità. L’offensiva su Buongiorno, destinata però a fare un buco nell’acqua, dimostra l’impazienza del Napoli nel colmare la voragine di Kim, aperta da un anno ma ancora enorme. Non ripetere errori del genere sarà il primo comandamento della nuova era. De Laurentiis e Manna devono metterselo come promemoria.

La concorrenza per accaparrarsi Buongiorno è vasta, il Napoli dovrà stare attento anche alle mosse degli altri club. Ma soprattutto, dovrà evitare di commettere gli stessi errori di quest’anno, soltanto per la fretta di dover acquistare un giocatore. La società partenopea ha già fatto la sua prima offerta al Torino, si tratta di circa 40 milioni di euro. Una cifra, che però, non soddisfa le esigenze di Urbano Cairo, il quale sta valutando anche le numerose offerte proposte dai club della Premier League.