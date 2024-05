Calzona sicuro: “Soddisfatto della prestazione”, poi parla del futuro di Kvara

Il Napoli di Calzona ottiene solo un pareggio dalla trasferta di Firenze. Il tecnico azzurro bacchetta Kvaratskhelia nel post gara.

Il Napoli di mister Francesco Calzona non sa più vincere. Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, gli azzurri raccolgono appena un pareggio dalla trasferta in Toscana contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La formazione non è andata oltre il punteggio di 2-2, allungando a quota sei la propria striscia di risultati senza la gioia dei tre punti che mancano dal 7 aprile contro il Monza. Dunque, rimane invariata la distanza in classifica tra Fiorentina e Napoli. Per ora, gli azzurri restano noni in classifica, a -2 dalla Viola.

Tuttavia, il margine potrebbe allungare dato che la squadra di Italiano ha ancora una gara da recuperare contro l’Atalanta. Con il pareggio ottenuto all’Artmeio Franchi, adesso il Napoli rischia di scendere ulteriormente in classifica, vedendosi scavalcato dal Torino (-2 dagli azzurri). I granata di Juric avranno l’opportunità di prendersi il nono posto domani sera, in occasione del match casalingo contro il Milan. Al termine del match Fiorentina-Napoli, tra i protagonisti che si sono presentati ai microfoni di Dazn per il post match c’è stato Francesco Calzona. Il tecnico ha prima parlato della prestazione e poi ha riservato a Kvaratskhelia, autore di un grande gol questa sera, un piccolo rimprovero.

Calzona analizza la prestazione degli azzurri: bacchettata per Kvara

Dopo la sfida, il tecnico degli azzurri, Francesco Calzona ha analizzato la prestazione ai microfoni di Dazn, riservando a Kvaratskhelia una piccola bacchettata: “La squadra ha fatto la prestazione, giocavano contro la Fiorentina che non è una formazione di poco conto. I ragazzi mi sono piaciuti, poi dopo il loro pareggio ci siamo disuniti e preso il secondo gol. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro di 20 metri e abbiamo una buona partita. Nel complesso sono soddisfatto, le occasioni sono state create. Il nostro problema è che siamo condannati a vincere. Questo lo sappiamo e non ci aiuta”.

Sugli errori: “Abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato, sicuramente perché non abbiamo dato soluzioni a Mazzocchi. Sono cose che succedono, ma onestamente lo score dice che la Fiorentina ha avuto appena tre occasioni da gol e in due ha fatto gol: il 66%. A noi ci condanna questo, perché succede sempre così. Abbiamo una media altissima sull’occasione dell’avversario dove prendiamo la rete”.

Bicchiere mezzo pieno per Calzona: “Ci accontentiamo di questo pareggio e della prestazione fatta. Tante volte prendiamo gol ad inizio partita o li prendiamo alla fine. Abbiamo dei limiti evidenti, ma oggi la squadra è stata ordinata alta per mezz’ora del primo tempo e poi tutto il secondo tempo. Nel complesso solo contento della prestazione. I risultati vengono giocando e mettendo in mostra prestazioni di livello. Per il prossimo campionato ci deve pensare la società, i dirigenti sapranno cosa fare a questa squadra”.

Bacchettata per Kvara: “Non lo scopro io, è un giocatore importante. È un ragazzo giovane, a volte non fa la prestazione ma ha la qualità sopra la media. Deve crescere e capire che a questi livelli bisogna saper fare anche la fase difensiva. Ha dei margini di miglioramento, è quasi un campione. Quello che ha detto De Laurentiis su Kvara non lo commento, sono affari loro”.