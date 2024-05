Messaggio super di Italiano a De Laurentiis: lo ha detto in conferenza stampa!

Vincenzo Italiano è in corsa per sedersi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione: messaggio al miele del tecnico per De Laurentiis.

Mancano solo 90 minuti alla fine del campionato e poi il Napoli potrà dire addio ad una stagione da dimenticare. Nella conferenza stampa di ieri, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Secondo il patron, infatti, il Napoli dovrà ripartire dalle ceneri dello scudetto per rinascere e tornare in alto.

Aurelio De Laurentiis, per dare il via alla rivoluzione, però, dovrà scegliere il prossimo allenatore degli azzurri. Antonio Conte resta in pole position, a De Laurentiis starebbe aspettando anche Gian Piero Gasperini. Nel novero dei nomi, però c’è anche il rivale di questa sera: Vincenzo Italiano.

Il tecnico della Fiorentina piace da tempo al Napoli e a De Laurentiis e a quanto pare la stima tra i due è reciproca. Italiano, infatti, ha mandato un messaggio molto diretto al presidente azzurro.

Italiano elogia De Laurentiis: avete sentito?

Come detto, il Napoli segue da molto tempo Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, infatti, è finito nella lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti la scorsa estate. Alla fine il tecnico è rimasto sulla riva dell’Arno, ma a quanto pare c’è un episodio che ha fatto crescere in lui la stima per Aurelio De Laurentiis.

Vincenzo Italiano ne ha parlato nella conferenza stampa post partita di Fiorentina-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

De Laurentiis ieri ha detto che la voleva. E per l’estate?

“Non ho sentito le parole del presidente, ma secondo me voleva dire che nel momento in cui ha chiamato la società e non gli hanno permesso di contattarmi, a quel punto si è tirato indietro. Il resto non si sa, ma per me è andata così. Si è comportato da signore, la stima che ho verso ADL è enorme e questo l’ha aumentata. Dopo aver perso quelle due finali ed essere arrivato in una terza, ora l’unico pensiero è quello. Non penso ad altro. La finale sarà la partita delle partite ma nel frattempo c’è un campionato da salvaguardare”.

Italiano, dunque, ha apprezzato il gesto di Aurelio De Laurentiis di non contattarlo dopo non aver avuto il benestare della dirigenza Viola. Il patron ha deciso di rispettare la volontà del proprio amico Rocco Commisso. Questa sua scelta, però, non è passata inosservata e Italiano ha mandato un messaggio chiarissimo al patron azzurro.