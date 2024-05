Nuovo allenatore Napoli, c’è una novità su Gasperini: la situazione

Novità su Gian Piero Gasperini in ottica panchina del Napoli: spunta la decisione di Aurelio De Laurentiis.

La terribile stagione del Napoli sta per concludersi: il pareggio contro la Fiorentina ha messo il punto definitivo alle ambizioni partenopee: difficile la qualificazione alla prossima Conference League. Per comparire nella competizione europea Calzona dovrà sperare che la Fiorentina perda le prossime due trasferte: a Cagliari e a Bergamo con l’Atalanta, nel recupero del 17 marzo.

Una situazione complicatissima a cui praticamente gran parte dell’ambiente interessa poco o niente. La dirigenza è già proiettata verso il futuro e nello specifico verso la scelta del prossimo allenatore. Tra i nomi in rilievo spicca quello di Gian Piero Gasperini che, mercoledì 22 maggio, dovrà disputare la prima finale europea della storia nerazzurra.

L’atto finale di Europa League vedrà protagoniste Atalanta e Bayer Leverkusen in quel di Dublino, all’Aviva Stadium. Una partita che potrebbe chiudere un ciclo di 8 anni in cui c’è stata una crescita esponenziale della Dea, coinvolta in più stagioni nella lotta al titolo e soprattutto alla qualificazione per la Champions League.

Il tecnico piemontese è molto stimato da Aurelio De Laurentiis che vorrebbe affidargli la panchina del Napoli per la prossima stagione. In caso di titolo europeo due sono le ipotesi: la chiusura in bellezza ed annesso addio o apertura di un nuovo ciclo costellato da trofei.

Gasperini tra rinnovo e nuove esperienze: la complessa situazione

L’ex allenatore del Genoa dovrà rifarsi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il gol di Vlahovic ha dato ai bianconeri la gioia del 15esimo titolo nella storia della Vecchia Signora e condannato l’Atalanta. Comunque andrà contro il Leverkusen di Xabi Alonso, sarà una stagione da ricordare per i tifosi della Dea.

Gasperini è ad un bivio: tra un anno gli scadrà il contratto e a 66 anni è palese che sia in procinto di firmare il suo ultimo grande contratto. Da capire se lo farà con l’Atalanta o con un’altra squadra. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il Napoli avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini l’uomo giusto per rilanciare l’ambiente, l’anima e il corpo della squadra.

Al presidente De Laurentiis piace molto e sta cercando di anticipare la mossa di Percassi, numero uno della società bergamasca, alle prese con la decisione di rinnovo del proprio allenatore. Sullo sfondo rimangono i nomi di Stefano Pioli, Antonio Conte e Vincenzo Italiano.