Fiorentina, Italiano messo alle strette: annuncio in diretta sul futuro

L’allenatore Viola Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il post partita di Fiorentina-Napoli: le sue dichiarazioni

Napoli-Fiorentina, scontro diretto per la qualificazione alla prossima Conference League è terminata con. il risultato di 2-2, grazie alle reti di Rrahmani (N), Biraghi (F), Nzola (F), nella prima frazione di gioco, e Kvaratskhelia (N), che nel secondo tempo ha messo a segno una splendida punizione dalla lunga distanza.

Pareggio che senza dubbio non accontenta gli azzurri, visto che la Fiorentina mantiene il vantaggio di due punti in classifica e ha inoltre una partita ancora da giocare. Il 2 giugno, a campionato finito, si recupererà Atalanta-Fiorentina, valida per la 29esima giornata, al tempo rinviata a causa del malore accusato del compianto dirigente della Viola Joe Barone.

Per qualificarsi il Napoli dovrà vincere l’ultima gara casalinga al Maradona, contro il Lecce, e al contempo la Fiorentina dovrà perdere entrambe le prossime due gare. Il campionato è l’unica speranza. Il nono posto infatti non vale la Conference in nessuna delle combinazioni, a prescindere dai risultati di Atalanta e Fiorentina nelle due finali europee.

Le dichiarazioni di Italiano dopo Fiorentina-Napoli

Il tecnico dei Viola Vincenzo Italiano, da tempo sul taccuino di De Laurentiis come candidato alla panchina del Napoli, è intervenuto in diretta a DAZN durante il post partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

ANALISI DELLA PARTITA: “Credo che siamo arrivati stanchi agli ultimi minuti, dove non siamo riusciti più a tenere la palla tra i piedi. Abbiamo rischiato, il pareggio però è un risultato giusto. Ce lo prendiamo. Aspettiamo i risultati delle altre partite. Abbiamo due turni. Il nostro obiettivo è l’ottavo posto”. IL SUPPORTO DEI TIFOSI: “Per quanto riguarda Atene ci siamo già raccolto insieme. Dall’inizio della stagione abbiamo un sogno. Insieme cercheremo di fare meglio dello scorso anno. I ragazzi si meritano l’applauso finale, ma pensiamo prima al Cagliari”. SUL PALLEGGIO: “Il problema è perdere il pallone in zone pericolose. L’Olympiakos riparte bene, è un aspetto che dobbiamo curare bene, specialmente in una finale”. SUL FUTURO: “La panchina della Fiorentina è una panchina ricca di responsabilità, sai a cosa vai incontro, ti spinge sempre a dare il massimo. Questo mi ha trasmesso. Per me è un privilegio e un onore”. ULTIMA GARA SU QUESTA PANCHINA? “Adesso la concentrazione era totale su questa partita. L’obiettivo era tenere dietro il Napoli. Adesso l’attenzione sarà prima a Cagliari, poi Atene e Atalanta. Poi vedremo”. LA PUNIZIONE DI BIRAGHI: “Devi pagare una cena a Biraghi, avevamo scommesso sul gol. Gliela pago volentieri”.

Il tecnico ha quindi sviato alle domande sul futuro, concentrandosi su un’analisi della partita di questa sera e sulle prossime importanti gare. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane riguardo il suo destino in Serie A per la prossima stagione. Il Napoli in ogni caso rimane una destinazione molto plausibile.