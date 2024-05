“A Napoli solo per soldi, dovrebbe andarsene subito”, l’accusa è clamorosa!

Il momento del Napoli resta tragico, in serata sono arrivate nuove dure accuse ad un azzurro: ecco le ultime.

Il pari con l’Udinese è stata soltanto l’ultima di una serie di delusioni enormi che hanno accompagnato la stagione del Napoli. Troppo poco questa squadra, in grado di far segnare chiunque sciogliendosi come neve al sole, ultimo redivivo, Isaac Success, a cui il goal mancava da un anno.

Una situazione imbarazzante, creatasi in estate, con le decisioni scellerate di Aurelio De Laurentiis, sino ad arrivare all’atteggiamento indolente ed irrispettoso della squadra, ormai lontana parente di quella in grado di stracciare un campionato, rivista solamente la settimana scorsa, grazie alla proiezione sul grande schermo del docu film scudetto però.

Napoli, che attacco da parte del giornalista: “Non esiste più dignità professionale”

Ormai il Napoli ed i suoi calciatori sono oggetto di critiche aspre, ma per onor del vero oggettive e difficilmente attaccabili. Tra i più delusi ed amareggiati Raffaele Auriemma, noto giornalista partenopeo, che quest’oggi ha criticato duramente Francesco Calzona, protagonista indiscusso a suo dire del momentaccio azzurro.

Queste le parole di Auriemma a Radio CrC:

“Ma la dignità professionale non esiste più? Il Napoli è in grado di subire contro chiunque, prendiamo goal da tutti, menomale che Calzona era arrivato con l’etichetta di “Colui che preparava la linea difensiva di Sarri”. Con lui il Napoli ha totalizzato gli stessi punti della gestione Mazzarri, con una gara in più però. Mazzarri che a differenza di Calzona ha avuto Osimhen, l’unico che fa goal, per sole 3 partite. Con Walter il Napoli era in crescita”.

Parole dure, esplicite, a cui è seguita una accusa ancor più grave:

“Mi chiedo come abbia fatto a convincere De Laurentiis. Ma a Napoli che è venuto a fare? Per inserire sul curriculum una esperienza del genere dopo tante da vice? Anche con la Slovacchia fa il vice, di Hamsik che però non ha il patentino. Che resta a fare? Per farsi pagare le ultime 3? Se i problemi li ha la squadra dimettiti, mettili dinanzi alle loro responsabilità, altrimenti il colpevole sei tu caro Calzona”.

Insomma, un Auriemma senza mezzi termini in merito all’operato Calzona. Ad oggi, il c.t della Slovacchia, è l’allenatore con la media punti stagionale più bassa, addirittura il nono tra gli allenatori scelti dal 2009 ad oggi, peggio di lui solo Donadoni. Dati inconfutabili.