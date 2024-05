Osimhen segna, la reazione dei tifosi dell’Udinese è vergognosa

Napoli finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi dell’Udinese. L’atteggiamento dei supporter bianconeri è aberrante dopo il gol di Osimhen.

Come era prevedibile, i tifosi dell’Udinese ancora una volta hanno deciso di prendere di mira la città di Napoli e i tifosi azzurri. In occasione del match di campionato tra la squadra di Fabio Cannavaro e la formazione di Francesco Calzona, i supporter del club bianconero hanno messo in mostra il solito atteggiamento di grande odio nei confronti del popolo partenopeo.

Dopo un primo tempo avulso e avaro di emozioni, chiusosi sul punteggio di 0-0, i tifosi dell’Udinese hanno voluto prendersi la scena del match nella ripresa intonando diversi cori contro Napoli e la tifoseria azzurra. La rabbia dei supporter della società friulana è divampata principalmente dopo la rete messa a segno da Victor Osimhen, che ha regalato il vantaggio alla squadra di Francesco Calzona. In seguito al gol azzurro, la parte più calda del tifo bianconero ha deciso di far partire dei cori di matrice territoriale all’indirizzo del Napoli.

Cori beceri dei tifosi dell’Udinese contro Napoli

I tifosi dell’Udinese si sono resi autori dei soliti cori aberranti nei confronti della città di Napoli e dei suoi supporter. La rabbia dei bianconeri si è fatta sentire in seguito al gol del vantaggio azzurro siglato da Victor Osimhen, in rete con un imperioso stacco di testa. L’attaccante nigeriano ha scatenato la furia del tifo friulano dopo aver capitalizzato il cross delizioso di Politano, insaccando la sfera proprio nella porta in cui l’anno scorso il numero 9 azzurro regalò l’aritmetica vittoria dello Scudetto all’allora squadra di Luciano Spalletti.

I tifosi friulani hanno voluto macchiare la gara Udinese-Napoli, valevole per la 35esima giornata di Serie A, intonando i consueti cori contro il popolo partenopeo. Scottati dalla rete di Osimhen, arrivata al minuto 51, i supporter bianconeri hanno iniziato ad intonare diversi cori offensivi, tra questi “Odio Napoli, Odio Napoli, odio Napoli”. Una reazione aberrante, l’ennesima dei tifosi dell’Udinese contro i partenopei.

Il vergognoso atteggiamento da parte della tifoseria friulana sugli spalti del Bluenery Stadium si è protratto nel corso della ripresa. Tuttavia, questa non è affatto la prima volta che una buona fetta dei supporter appartenenti all’Udinese si rendono protagonisti in negativo in occasione dei match di Serie A.

Sono già state diverse le circostanze in cui la tifoseria friulana ha palesato atteggiamenti discriminatori nel corso di questi anni. I più recenti risalgono proprio a questa stagione, come il caso Maignan e i diversi episodi d’odio contro Napoli. L’ultimo contro il popolo partenopeo è avvenuto stamani, con l’ennesima brutta caduta di stile da parte della tifoseria friulana.