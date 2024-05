Ultim’ora Di Marzio, niente Conte: qual è l’allenatore più vicino al Napoli!

Arrivano importanti novità circa il nuovo allenatore del Napoli, con Antonio Conte che non sarebbe più la prima scelta di De Laurentiis.

Ultime quattro gare per il Napoli in questa deludente stagione in cui gli azzurri non hanno mai saputo difendere il titolo da campione d’Italia. La pessima annata dei partenopei ha portato a una classifica deficitaria, con la qualificazione alle Coppe Europee ormai lontanissima e, inoltre, con ben tre cambi di allenatore in panchina.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di modificare profondamente la squadra, ma tutto dovrà essere concordato con il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. E se per il ruolo di d.s. si attende solo l’annuncio della nomina di Giovanni Manna, per quello dell’allenatore dovremo aspettare un po’ di più.

Prossimo allenatore del Napoli, Pioli e Italiano i più vicini

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha così fornito importanti aggiornamenti circa la panchina del Napoli. Al momento, infatti, non sembra esserci Antonio Conte in cima alla lista delle preferenze del numero uno azzurro. Bensì i candidati principali per la panchina napoletana, ad oggi, sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, con Gian Piero Gasperini e Antonio Conte più defilati.

In particolare, Stefano Pioli sta guadagnando posizioni – riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport – ed è in pole per la società azzurra. Vincenzo Italiano è comunque ai primi posti nelle idee di De Laurentiis ma in questo momento è concentrato sulla Fiorentina e sulla Conference League.

Conte e Gasperini si allontanano dal Napoli

Più defilati ci sono Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Il primo è un obiettivo molto complicato: strapparlo all’Atalanta sembra piuttosto difficile. L’ex Tottenham invece è quello con cui – nella prospettiva del presidente De Laurentiis – sarebbe più complicato aprire un ciclo col Napoli, nonostante abbia già dato disponibilità. Questo innanzitutto per i costi molto alti, ma anche perché le caratteristiche dell’allenatore sono adatte per un traguardo a breve termine e le esigenze sarebbero elevate. Ad ogni modo, proseguiranno le riflessioni tra lo stesso De Laurentiis e Giovanni Manna, per arrivare poi alla decisione definitiva.

I tifosi del Napoli restano in attesa di novità, ma soprattutto si augurano che la società non sbagli ancora la scelta dell’allenatore dopo aver completamente fallito la stagione post scudetto. Proprio partendo dalla scelta sbagliata del tecnico che avrebbe dovuto prendere il posto di Luciano Spalletti.