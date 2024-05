Ultim’ora, annuncio bomba dell’intermediario: “Probabilmente andrà al Napoli”

Ultim’ora dall’estero che indirettamente riguarda il Napoli, l’intermediario dell’attaccante conferma la trattativa con gli azzurri.

La stagione volge al termine e il Napoli, dopo che avrà saputo quale sarà la posizione finale in classifica di Serie A, potrà finalmente programmare la prossima annata, provando a non commettere gli errori del passato. Il budget a disposizione dei partenopei sarà importanti, sia per le riserve di bilancio presenti in cassa, ma soprattutto perché dalle varie cessioni di mercato arriveranno fondi importanti da poter reinvestire.

L’obiettivo principale sarà quello di sostituire Victor Osimhen, sempre più lontano dagli azzurri. Dalla sua cessione arriveranno tra i 120 e i 130 milioni di euro, parte di questi saranno investiti su una nuova punta. Uno dei calciatori nel mirino dei partenopei è Artem Dovbyk, attaccante classe ’97 che quest’anno ha fatto le fortune del Girona in Liga. Ma proprio a proposito dell’attaccante ucraino, arrivano particolari notizie.

Problemi per il Girona, rischia anche la retrocessione

Come raccontato dall’avvocato Evgeny Kuzmin a Sportarena, l’agente di Artem Dovbyk, Oleksiy Lundovsky, sarebbe stato accusato di frode fiscale. Lundovsky – da quanto emerge – avrebbe costituito una società in Estonia per non pagare le tasse in Ucraina e questa irregolarità potrebbe essere perseguita dalla UEFA:

Il Girona ha pagato la somma corrispondente per il trasferimento di Artem Dovbyk, ma la tassazione dovrebbe essere effettuata esclusivamente in conformità con la legislazione ucraina – riferisce Kuzmin -. In questo caso non è chiaro quali documenti siano stati utilizzati per pagare i servizi di agenzia a una società estone registrata a nome di un agente ucraino.

Evgeny Kuzmin prosegue: “Confido che gli organi competenti della UEFA, davanti ai quali ho predisposto un reclamo, indaghino su queste violazioni e prendano una decisione appropriata. Spero che la Federcalcio ucraina presti attenzione a questa questione“. Infine, sui rischi per il Girona, Kuzmin ha concluso: “L’UEFA può imporre sanzioni al Girona, da una grossa multa all’esclusione dalla partecipazione al campionato nazionale e ai tornei europei“.

L’intermediario per la Turchia di Dovbyk svela, andrà al Napoli

Qualora il Girona dovesse subire una grossa punizione da parte della UEFA, come ad esempio l’esclusione dal campionato, sarebbe d’obbligo pensare alla cessione di Dovbyk, con il Napoli in prima fila. E proprio in tal senso, è stato svelato un clamoroso retroscena che riguarda proprio gli azzurri. A parlare al portale Ajansspor è l’intermediario per la Turchia di Dobvyk, Dogan Ercan, che rivela come il centravanti sia stato offerto più volte in Turchia senza mai ricevere particolare riscontro, ma che oggi il Napoli sarebbe in vantaggio per l’acquisto. Ecco quanto evidenziato:

Artem Dovbyk è entrato per la prima volta nel mirino del Sivasspor. A quel tempo, Samet Aybaba era l’allenatore del Sivasspor. Lo abbiamo portato anche a Istanbul, ne abbiamo parlato con il Galatasaray. Abbiamo incontrato il Fenerbahçe. Adesso Dovbyk è il capocannoniere della Liga. Ho parlato con il suo allenatore. Probabilmente andrà al Napoli.

Insomma, Dovbyk potrebbe essere davvero l’erede di Osimhen per l’attacco del Napoli.