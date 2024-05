Non solo il film, in arrivo un nuovo omaggio sullo Scudetto: di cosa si tratta

Durante il giorno della presentazione del film “Sarò con Te”, il regista ha annunciato una nuova produzione che sarà disponibile per i tifosi.

Da pochissimi minuti è terminata la conferenza stampa di presentazione del film “Sarò con Te”. Quest’ultimo esordirà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 maggio, in anteprima speciale in alcuni cinema nella notte del 3. L’obiettivo principale è quello di permettere ai tifosi azzurri di rivivere le grosse emozioni che hanno permesso a Luciano Spalletti e i suoi di conquistare lo scudetto. Il tricolore, arrivato dopo ben trentatré anni, rappresenta una svolta importante nella storia del club azzurro.

A tal proposito, la voglia di dar vita ad un documentario è stata molto forte. Si tratta di un’impresa che resterà per sempre incisa nella storia della città e non solo. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto regalare ai tifosi una gioia enorme, in quanto il successo centrato nella passata stagione ha rivoluzionato le idee del club.

Sarò con Te, il regista: “Il nostro grande lavoro è partito da una serie”

Durante la conferenza stampa di presentazione del film “Sarò con te”, il regista Andrea Bosello ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando una nuova produzione oltre a quella che sarà presente dal 4 maggio nelle sale cinematografiche. Di seguito le sue parole.

“Il film è il film, ma il lavoro è iniziato da una serie: noi abbiamo scritto e prodotto una serie che vedrà la luce dopo il film, fatta da quattro episodi. Il film racconta dal giorno in cui parte, a quando i ragazzi alzano la coppa. La serie racconta le vite sportive dei calciatori, c’è molto più un contrasto tra le varie anime di questa squadra, e racconta ciò che nel film non si poteva vedere per una questione temporale, come l’addio di Spalletti. Dentro la serie c’è Ruggero Cappuccio che racconta cos’è essere napoletani”.

L’annuncio del regista di “Sarò con Te” permetterà ai tifosi azzurri di assistere a due diverse produzioni nel giro di poco tempo. Infatti, i sostenitori azzurri potranno beneficiare non solo del film, ma anche della serie per vivere a pieno i proprio beniamini. Ovviamente, tutto ciò permetterà di rivivere e vedere importanti dettagli legati al gruppo azzurro e tanto altro.