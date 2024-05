Conte-Napoli, colpo di scena a sorpresa: adesso cambia tutto!

Antonio Conte è il nome più gettonato dai tifosi per la panchina del Napoli: Radio Kiss Kiss Napoli, sul suo profilo X ufficiale, lancia l’indiscrezione bomba sul leccese.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo, considerando che Francesco Calzona, con ogni probabilità, dirà addio al club azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è già a caccia del nuovo profilo, con tanti nomi che in queste settimane sono stati accostati alla società partenopea. Tra i nomi più gettonati, se non il più caldeggiato in assoluto, da parte dei tifosi è senza dubbio Antonio Conte: il tecnico leccese è a caccia di una nuova avventura in vista della prossima stagione e già in passato il numero uno degli azzurri ha cercato di convincere l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ad accettare un incarico sulla panchina del Diego Armando Maradona.

Tuttavia, stando a quanto riportato in questi minuti dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli sul profilo X ufficiale, ci sarebbe un colpo di scena incredibile per quanto concerne Antonio Conte. Una notizia che rischia di allontanare lo stesso dagli azzurri, che comunque tengono in considerazione altre candidature in attesa di svelare la svelta finale.

Nuovo allenatore: Radio Kiss Kiss Kiss Napoli si sbilancia su Conte

Secondo quanto si apprende dal post pubblicato da Radio Kiss Kiss Napoli, si starebbe registrando una brusca frenata sul fronte Antonio Conte per ciò che riguarda la panchina del Napoli.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte su X:

Panchina Napoli: brusca frenata su Conte. Società al lavoro su altri profili, la scelta sarà annunciata al termine del campionato

Tale notizia, se confermata, apre a nuovi scenari, con tanti nomi che in queste settimane sono stati accostati alla panchina azzurra. A partire da Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta con cui dovrà sicuramente chiarire il futuro, passando per Stefano Pioli, che sembra ormai a un passo dall’addio al Milan al termine dell’annata in corso. Senza dimenticare Vincenzo Italiano, tecnico che è indietro al momento nelle gerarchie ma che piace molto ad Aurelio De Laurentiis.