Gasperini-Napoli, si sblocca la trattativa? L’indizio da Bergamo

Gian Piero Gasperini è un’idea che stuzzica da tempo Aurelio De Laurentiis e ora la trattativa potrebbe entrare nel vivo: c’è l’indizio.

Sono giorni intensissimi in casa Napoli. Se la stagione degli azzurri non ha più niente da dire con il Napoli che è ormai fuori da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League, i partenopei si stanno giocando gran parte del proprio futuro.

Dopo una stagione fallimentare c’è bisogno di una boccata d’aria fresca. De Laurentiis ha scelto la strategia da adottare la prossima estate per permettere al Napoli di rialzarsi in maniera repentina. Gli ormai ex Campioni d’Italia seguiranno la strada della rivoluzione, sia per quel che riguarda la rosa, sia per quel che riguarda l’organigramma societario, sia per quel che riguarda l’allenatore.

Proprio quest’ultimo punto è di grande attualità in casa Napoli con De Laurentiis, che per evitare di sbagliare come accaduto la scorsa estate, sta valutando con attenzione ogni opzione. Tra queste c’è anche Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta.

Gasperini-Napoli: potrebbe arrivare la svolta

Aurelio De Laurentiis segue da tempo con grande ammirazione il percorso di Gian Piero Gasperini. Il patron azzurro non ha mai negato la stima nei confronti del tecnico degli orobici e già oltre dieci anni fa aveva individuato lui come il sostituto ideale di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, poi, decise di rimanere per un’altra stagione e l’arrivo di Gasperini all’ombra del Vesuvio non si è mai concretizzato.

Ora, però, le strade del Napoli e di Gasperini potrebbero incrociarsi nuovamente. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, infatti, non sarebbero veritiere le voci degli ultimi giorni che vedono Gasperini rinnovare con l’Atalanta fino al 2026. Il tecnico, infatti, starebbe prendendo tempo con l’amministratore delegato Percassi, perchè vuole comprendere meglio cosa accadrà con il Napoli.

Questa, dunque, potrebbe essere la svolta nella trattativa tra il Napoli e Gasperini in vista della prossima stagione.

Le ultime su Antonio Conte al Napoli

Nel frattempo, però, Venerato riferisce di come il Napoli stia continuando a lavorare a fari spenti per quel che riguarda Antonio Conte. Gli azzurri hanno incassato il benestare del tecnico salentino a sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione, ma vogliono valutare ogni opzione. Conte, dal canto suo, ha messo in stand by un’offerta dall’Arabia per aspettare l’evolversi della situazione con il Napoli. Il tecnico leccese, però, non aspetterà in eterno.