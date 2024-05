Zielinski, addio a Napoli con una lettera: “Ho imparato ad amarvi…”

Una lettera d’addio che ha fatto commuovere tutti. Piotr Zielinski ha salutato Napoli con parole importanti per la città partenopea.

L’addio di Piotr Zielinski al Napoli è ormai noto da tempo. Il centrocampista polacco alla fine di questa stagione svestirà definitivamente la maglia azzurra per poi cominciare una nuova avventura con la maglia dell’Inter. Anni molto intensi quelli dell’ex Empoli all’ombra del Vesuvio, coronati lo scorso anno con la vittoria di uno Scudetto inseguito per tanto tempo.

Alla fine, però, Zielinski è stato uno dei protagonisti di quella fantastica cavalcata comandata da un Luciano Spalletti che si è affidato anche ai numeri del polacco per arrivare al traguardo. Zielinski è rientrato di diritto nella storia del Napoli ed anche la città ha toccato il suo cuore in maniera importante. Cosi come accaduto per altri stranieri come Mertens, Callejon, Cavani, Lavezzi, anche nel caso di Piotr si è creato un legame davvero intenso con la città.

E cosi proprio stasera il centrocampista ha festeggiato il suo compleanno insieme a tutta la squadra. Per lui anche una sorpresa, la presenza di Elif Elmas che è tornato a Napoli proprio per presenziare a quello che si è rivelato un evento molto importante: non soltanto il compleanno del polacco, ma anche l’occasione giusta per dire addio alla città.

Zielinski, la lettera d’addio per Napoli: “Grazie per non avermi offeso…”

Dopo otto anni di azzurro stasera si è di fatto sancito l’epilogo di questa storia d’amore tra Zielinski ed il Napoli. Il giocatore polacco, che ha festeggiato all’Ammot Café, ha letto una lettera molto commovente dedicata proprio a Napoli, la città, la squadra, i tifosi. Dalle storie di Daniele Decibel Bellini, storico speaker della squadra partenopea, siamo riusciti a ricavare un estratto delle parole di Piotr.

“Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro”, ha scritto Zielinski. “Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi abbia mai offeso”, ha ancora detto il centrocampista azzurro. Le sue parole hanno ovviamente commosso tutti i presenti, tra cui anche i suoi compagni di squadra.