Pazza idea Napoli, si punta al ritorno di Kim! De Laurentiis ha già la strategia

Il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato in entrata. Tra gli obiettivi di De Laurentiis sarebbe presente anche Kim Min-Jae, attualmente al Bayern Monaco.

La stagione del Napoli è stata fin qui fallimentare. Il gruppo azzurro necessità di grossi cambiamenti in vista della prossima annata, con la speranza di poter tornare ad essere competitivo in Italia e non solo. Le difficoltà sono ormai all’ordine del giorno, motivo per il quale sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. L’obiettivo del presidente De Laurentiis è chiaro: acquistare calciatori vogliosi di fare bene. Questa affermazione, diventa fondamentale per ripartire ad un solo anno di distanza dalla vittoria dello Scudetto.

Il trionfo in Italia non ha regalato al club un nuovo programma, motivo per il quale adesso la dirigenza è costretta a rifondare il tutto. Attualmente, tra le file azzurre regna la massima incertezza in vista della prossima stagione. Non a caso, bisognerà selezionare con attenzione il nuovo allenatore, ma al tempo stesso anche il direttore sportivo che però con ogni probabilità sarà Giuseppe Manna. Quest’ultimo dovrà intervenire sul mercato, assecondando così le richieste di Aurelio De Laurentiis e non solo. Infatti, proprio il patron avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la difesa. Il calciatore in questione è Kim Min-Jae, protagonista assoluto dello scudetto con Spalletti.

Mercato Napoli, c’è Kim tra gli obiettivi azzurri: l’idea di De Laurentiis

Come riportato da “Il Mattino” il Napoli starebbe lavorando al clamoroso ritorno di Kim Min-Jae. La difesa è apparsa spesso in difficoltà, motivo per il quale il presidente De Laurentiis è pronto a puntare su un profilo importante. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“In difesa è pronta la rivoluzione e spunta un sogno, neppure così tanto nel cassetto: riportare a Napoli Min-jae Kim. Già, in realtà c’è anche una strategia che il club azzurro sta varando a bassa voce, forte del malessere del coreano che al Bayern ha giocato in tutto sei partite: strappare un prestito ai bavaresi. L’intoppo, vero, è un altro: ora Kim guadagna più di 8,5 milioni di euro. Oltre il tetto massimo d’ingaggio degli azzurri. Può essere fatta un’eccezione oppure al Bayern Monaco può essere chiesto un aiuto. Ma occhio alla Juventus: perché Giuntoli farà di tutto, in caso di partenza di Bremer, per riprendersi il suo vecchio pupillo coreano. In ogni caso, la mossa a sorpresa del Napoli punta proprio a un clamoroso ritorno di Kim”.

Oltre al difensore coreano, però, il Napoli starebbe monitorando anche la pista che porterebbe a Davinson Sanchez, attualmente in forza al Galatasaray. La situazione è ancora del tutto aperta, motivo per il quale la decisione finale spetterà ad Aurelio De Laurentiis.