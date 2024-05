Calciomercato Napoli, colpo già sfumato? È partita l’asta, ora vale 45 milioni

Sfumato il colpo Buongiorno: due club di Serie A sono pronti a contendersi il talentuoso difensore granata.

Alessandro Buongiorno è stato uno dei difensori che hanno giocato con più continuità di rendimento in questo campionato. L’attuale centrale granata è conteso dai principali club d’Italia ed il possibile passaggio al Napoli sembra già essere sfumato. Le richieste di Cairo sono troppo alte ed Aurelio De Laurentiis non sembra essere convinto di portare avanti la trattativa.

La finestra di mercato estiva giocherà un ruolo fondamentale: il principale bisogno è quello di affiancare a Rrahmani un vero e proprio leader che possa far dimenticare i gravi errori commessi dalla difesa in questa stagione. Nella passata stagione, il direttore sportivo Mauro Meluso non è riuscito nell’intento di sostituire Kim Min-Jae, acquistando Natan dal Bragantino.

Il brasiliano ha dato chiari segnali di inesperienza e probabilmente un prestito altrove potrebbe fargli accumulare più minuti nelle gambe per garantirsi, poi in futuro, un ruolo di prima fascia sotto l’ombra del Vesuvio. Il Napoli, intanto, si guarda intorno e Giovanni Manna monitora più profili, nella speranza di centrare l’acquisto perfetto.

Buongiorno conteso da due club di Serie A: fissato il prezzo del cartellino

In 27 partite di campionato Buongiorno ha messo a segno 3 gol ed un solo assist: numeri che certificano anche la sua crescita nel gioco aereo. Il classe ’99 si sta prendendo sempre di più il suo Torino e grazie al suo carisma abbinata ad una tecnica importante, è riuscito a guadagnarsi un posto in Nazionale. Luciano Spalletti, infatti, con ogni probabilità lo porterà con sè in Germania per Euro2024.

Il prezzo del cartellino fissato è di 45 milioni di euro. Cairo, presidente del Torino, non guarda in faccia a nessuno e non ha intenzione di fare alcuno sconto. Il calciatore è nel mirino dei neo-campioni d’Italia dell’Inter e del Milan. La squadra nerazzurra vorrebbe far fronte alle problematiche relative alle condizioni fisiche di De Vrij, negli ultimi anni sempre un po’ precarie e all’età di Acerbi che non gli consente di disputare un’intera stagione da titolare.

D’altro canto il Milan vorrebbe provare il colpaccio per far fronte a delle difficoltà che in questa stagione la retroguardia rossonera ha presentato più volte. Per favorire la trattativa, la società rossonera starebbe seriamente pensando alla cessione di uno tra Tomori e Thiaw, dopo l’addio di Simon Kjaer che lascerà un vuoto in difesa.