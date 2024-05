Conte Napoli, spunta l’indizio sulla volontà del tecnico: le ultime

Nuovo allenatore Napoli, proseguono i contatti con Antonio Conte per la panchina: i fattori determinanti per trovare l’accordo definitivo

Il tema più discusso in ambito Napoli è senza dubbio la scelta del nuovo allenatore. In questi mesi le ipotesi al vaglio della società sono molteplici. A partire da nomi come Pioli, Gasperini o Italiano, allenatori con esperienza in Serie A e sicuramente più abbordabili dal punto di vista economico. Tuttavia il nome che realmente scalda la piazza è quello di Antonio Conte, forse il vero obiettivo di De Laurentiis, che ha intenzione di dare una svolta decisa dopo la tremenda stagione corrente.

L’allenatore ex Juventus e Inter è fermo da un anno, dopo l’esperienza non del tutto positiva in Premier League, al Tottenham. Il Napoli, come prevedibile, non è l’unica pretendente e dal punto di vista economico c’è bisogno di fare uno sforzo notevole, specialmente ora che gli azzurri hanno praticamente perso le possibilità di accedere alla prossima edizione della Champions League. La volontà dell’allenatore però è ben chiara: ha dato piena disponibilità a De Laurentiis.

Conte Napoli, il tecnico ha dato la disponibilità: ora tocca a De Laurentiis

L’indiscrezione è stata lanciata da Nicolò Schira, che sul suo account X scrive: “Antonio Conte scalpita e ha voglia di tornare in panchina da luglio. Un anno sabbatico basta e avanza”. E quindi aggiunge: “Il tecnico leccese ha dato la sua disponibilità al Napoli e aspetta segnali da De Laurentiis, che sta riflettendo e prenderà la decisione sul nuovo mister nei prossimi giorni”, spiega l’esperto di calciomercato.

Sono dunque giorni cruciali per il futuro del Napoli, giorni nei quali De Laurentiis dovrà operare per l’affondo decisivo per il futuro tecnico. Tra i tifosi azzurri c’è attesa: si aspettano l’annuncio al termine del campionato, il che sarebbe un bel segnale dopo le tante delusioni di questa stagione.

Per conte servono 20 milioni di euro: la strategia di De Laurentiis

Nelle scorse ore, il giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli ha fatto il punto della situazione, svelando in anteprima come la pista Conte-Napoli sia tutt’altro che da accantonare, seppur complicata. Per sbloccare definitivamente la trattativa ci sono da sbloccare solo vincoli di tipo economico. Conte “costa” 20 milioni di euro, cifra esorbitante per il Napoli. De Laurentiis sta quindi pensando di far leva sui bonus:i partirebbe da una base fissa di circa 6 milioni di euro, per arrivare ai 20 milioni di euro è possibile che vengano inseriti bonus legati alla partecipazione in Champions League.