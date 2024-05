Convocati Napoli Bologna, ci sono due buone notizie per Calzona: è ufficiale!

Pubblicata dal Napoli la lista dei convocati per l’imminente gara contro il Bologna, due recuperi importanti per Calzona: i dettagli.

Questa sera gli azzurri scenderanno in campo al Maradona per affrontare la sorpresa del campionato Bologna. La squadra di Thiago Motta è molto vicina alla matematica certezza di un posto in Champions League per la prossima stagione ed è alla ricerca di punti a Fuorigrotta.

Ciccio Calzona invece ha più volte fatto capire di voler chiudere bene la breve parentesi sulla panchina del Napoli. Per la squadra partenopea c’è ancora l’obiettivo Conference o Europa League in caso di risultati favorevoli delle dirette concorrenti.

Non si tratta di una gara semplice, contro una squadra in forma. Gli azzurri recuperano però due pedine fondamentali: Raspadori e Mario Rui, che nell’ultima settimana avevano accusato alcuni problemi fisici. Riaggregato al gruppo anche Kvaratskhelia, assente a Udine.

Lista convocati Napoli Bologna: tutte le scelte di Calzona

Il Napoli ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati per la gara. Come detto in precedenza spiccano i nomi di Mario Rui e Raspadori. Recuperato definitivamente anche Kvara, che ha lasciato alle spalle i problemi fisici. Assente invece Zielinski, che probabilmente sarà disponibile solo per l’ultima gara di campionato contro il Lecce al Maradona, l’ultima in maglia Napoli prima del passaggio a parametro zero all’Inter.

Nell’ultimo report d’allenamento, direttamente dal Konami Training Center Mario Rui si era fermato per il riacutizzarsi di una gonalgia, evidentemente superata a poche ore dall’inizio del match. Raspadori invece si è lasciato alle spalle il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia che non gli ha permesso di prender parte alla scorsa trasferta di Udine. Staremo a vedere se Calzona farà affidamento su di loro dal primo minuto o a partita in corso.

In caso contrario sulla fascia sinistra è pronto Olivera. Mentre a centrocampo dovrebbe nuovamente esserci spazio per uno tra Cajuste e Traorè, con lo svedese in vantaggio. Per il resto non dovrebbero esserci troppe novità di formazione in attacco e in difesa.

Napoli-Bologna, recuperati Mario Rui e Raspadori: la lista dei convocati (LaPresse) – spazionapoli.itDi seguito la lista completa delle scelte di Calzona: