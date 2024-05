Clamoroso Lozano, delusione enorme: la scelta sorprende tutti i tifosi

Delusione enorme per Hirving Lozano: la decisione del proprio allenatore lascia a bocca aperta tutti i tifosi.

Dopo la vittoria dell’Eredivisie con il suo PSV Eindhoven, Hirving Lozano ha celebrato anche l’anniversario dello scudetto con la maglia del Napoli sui propri profili social. A guastare un periodo di festa come quello che sta vivendo è stata la decisione del proprio allenatore: delusione immensa per il Chucky pronto a godersi una nuova esperienza.

Il 28enne messicano è sceso in campo 22 volte in campionato timbrando il cartellino 6 volte con 3 assist annessi. Numeri certamente non da capogiro che hanno condotto la società olandese a rivalutare il futuro del neo-acquisto. Il suo valore di mercato è di 18 milioni ed in MLS ci sono diverse compagini che vorrebbero assicurarselo. Su tutte c’è il San Diego che vorrebbe offrire a Lozano una nuova avventura per migliorare anche la qualità dello stesso campionato.

A strozzare in gola l’urlo di gioia per i due campionati vinti in due anni, però, è stato l’allenatore del Messico che ha ritenuto le sue prestazioni stagionali insufficienti per ricoprire un posto tra i convocati per la prossima Coppa America.

Hirving Lozano escluso dai convocati del Messico, salterà la Coppa America

Jaime Lozano, commissario tecnico del Messico, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa America che si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. L’esclusione di lusso è stata quella di Hirving Lozano, non ritenuto all’altezza della maglia della Nazionale Messicana a seguito di un rendimento poco costante.

Un’altra mancata convocazione è quella di Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana. Probabilmente questa una scelta legata ad un discorso anagrafico. L’estremo difensore messicano, infatti, il prossimo 13 luglio compirà 39 anni ed al suo posto sono stati convocati i seguenti portieri: Luis Ángel Malagón (América), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) e Julio González (Pumas).

Dalla Serie A, al contrario, convocato invece il difensore del Genoa Johan Vásquez. In attacco al posto di Lozano sono stati scelti: Marcelo Flores (Tigres), César Huerta (Pumas), Julián Quiñones (América), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Diego Lainez (Tigres) e Santiago Gimenez (Feyenoord).

Quest’ultimo obiettivo di mercato del Napoli in vista della cessione di Victor Osimhen. Il centravanti messicano è stato artefice di un’ottima stagione in Olanda: 23 gol e 6 assist in 30 partite. Il suo valore di mercato è di circa 45 milioni di euro.