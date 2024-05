Corsa all’Europa, Juric lancia la sfida al Napoli: lo ha detto in conferenza

Napoli, Torino e Fiorentina in lotta per l’ultimo posto valido per la qualificazione in Europa: Juric sfida gli azzurri in conferenza stampa

La zona Champions è oramai lontana a causa dei tanti, troppi, risultati negativi. Ecco quindi che al Napoli non resta che lottare per gli ultimi posti validi per la qualificazione in Europa. Tanto dipenderà anche dalle finali di Europa e Conference, con Atalanta e Fiorentina impegnate rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Olympiakos, e dalla gara da recuperare proprio tra Atalanta e Fiorentina, rinviata al tempo a causa del malore del compianto Joe Barone, che si giocherà il 2 giugno, dopo la finale di Champions, a campionato finito.

Al momento la zona di classifica che vede strettamente coinvolto il Napoli è così composta: Lazio settima a quota 56 punti, praticamente certa di un posto in Europa – a meno di clamorosi colpi di scena – , Napoli ottavo a 51 punti. Alle spalle degli azzurri c’è la Fiorentina, con una partita giocata in meno, a quota 50, e il Torino decimo a quota 47 punti, con Juric che vuole chiudere alla grande la sua esperienza sulla panchina granata, dopo aver annunciato che a fine stagione non rinnoverà il contratto in essere. Si prospetta un finale di stagione molto interessante.

Le dichiarazioni di Juric in conferenza stampa: sfida al Napoli

L’allenatore del Torino, alle ultime tre gare con il club di Cairo, si è espresso sulla possibilità di approdare in Europa grazie alla nona posizione. Per far sì che che ciò accada la Fiorentina dovrebbe vincere ad Atene e contemporaneamente piazzarsi in campionato al di sotto della nona posizione. Di seguito un passaggio della conferenza stampa, alla vigilia di Verona-Torino, prossimo match di campionato:

“A livello di allenatori, siamo superiori ad altri. Nel nostro campionato fanno più fatica che quando affrontano le squadre estere: Gasperini ha più facilità a giocare in Europa, così come Italiano che aveva perso a Verona. Il nostro livello tattico è superiori ad altri: in Champions c’è tanta differenza di giocatori. Il nono posto è una grande occasione, stiamo là e dispiace per le gare fatte bene ma ci manca sempre un pezzo su cui dobbiamo riflettere. Siamo in pochi, ma cercheremo di fare il meglio. La squadra non deve mollare proprio niente, dobbiamo avere la mentalità di questi tre anni”.

Sulle altre pretendenti non ha dubbi: “Proveremo a fare il massimo in queste ultime tre gare. Già stare vicino a Napoli e Fiorentina dà soddisfazione, non è male. Vediamo oggi cosa faranno loro e poi penseremo di fare il massimo noi“, spiega l’allenatore croato.