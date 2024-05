Superenalotto, “6” milionario a Napoli: la cifra incassata e dov’è stata giocata la schedina

Incredibile notizia a Napoli, vincita milionaria del Superenalotto: svelata la cifra incassata e dove è stata giocata la schedina.

Lo scorso anno il Napoli è stato protagonista di un percorso straordinario che ha permesso agli azzurri di trionfare in Serie A dopo trentatré dall’ultima volta. Ad un anno dallo splendido scudetto vinto, Aurelio De Laurentiis ha lanciato il film “Sarò con Te” dedicato proprio alle gesta dei campioni azzurri.

La festa in città si è protratta per mesi grazie alle splendide vittorie degli uomini di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, avevano in tasca la vittoria del campionato già a febbraio e, tradendo la propria nature e andando contro ogni tipo di scaramanzia, i tifosi partenopei hanno iniziato già a marzo a preparare la tanto desiderata festa scudetto.

Camminando tra i vicoli della città era impossibile scorgere il cielo perchè tra i palazzi spuntavano striscioni e bandiere di ogni tipo. Le strade si sono colorate d’azzurro e le gigantografie degli uomini di Luciano Spalletti l’hanno fatta da padrone.

Dopo una stagione in cui il Napoli e Napoli ha festeggiato per l’intero anno, gli azzurri si sono però risvegliati da un sogno che avrebbero voluto far durare in eterno. Quest’anno, infatti, il cammino del Napoli in campionato e in Europa è stato avaro di soddisfazioni. Nonostante ciò, c’è chi a Napoli ha potuto ugualmente gioire.

Incredibile a Napoli, vincita multimilionaria con il Superenalotto

La gioia a Napoli è arrivata nella giornata di oggi, ma non grazie alla squadra di Francesco Calzona. Oggi, infatti, si è tenuta l’estrazione del Superenalotto e grazie ad una schedina da due euro, un giocatore ha vinto oltre 100 milioni di euro.

La schedina è stata giocata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. Con una schedina di due euro, un fortunato giocatore ha vinto ben 101.511.953,21 euro.

La vittoria a Napoli è arrivata grazie all’estrazione di tutti e sei i numeri giocati. Si tratta della prima vincita del 2024 con sei numeri giocati. I numeri estratti e quindi fortunati sono il 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 – SuperStar 75.

Una vittoria incredibile, dunque, a Napoli che sicuramente regalerà tanta gioia nonostante le prestazioni della squadra partenopea non siano stata all’altezza delle aspettative.