Raspadori fa emozionare tutti, il post social è fantastico: avete visto? – FOTO

Giacomo Raspadori ha toccato il cuore di tutti i tifosi azzurri e non solo con il suo post social che è fantastico: avete visto?

L’attenzione del Napoli è tutta focalizzata sul match di domani pomeriggio contro il Bologna. Gli azzurri sfideranno allo Stadio Maradona la squadra rivelazione di questa stagione. I Felsinei, guidati da Thiago Motta, sono ad un passo da una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Il percorso dei rossoblu non fa altro che alimentare i rimpianti per il Napoli e per i tifosi azzurri. La scorsa estate, infatti, nella lunga lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti c’era anche Thiago Motta. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva visto nel tecnico italo-brasiliano le qualità giuste per ripartire subito dopo l’addio del condottiero dello storico 3° scudetto.

L’ex tecnico dello Spezia, però, ha declinato gentilmente l’offerta, forse perchè non aveva intenzione di subentrare a Spalletti dopo un traguardo così importante. La sua scelta di restare un altro anno al Bologna, però, si è rivelata la più corretta.

Come detto, il Napoli è proiettato unicamente sul match di domani, ma tra gli azzurri c’è chi potrebbe essere “distratto” da alcuni eventi esterni. Si tratta di Giacomo Raspadori che ha annunciato al mondo una splendida notizia: la nascita della sua prima figlia, Camilla.

Fiocco rosa in casa Raspadori: il post dell’azzurro è da brividi

Alcuni mesi fa Giacomo Raspadori e la sua compagna Elisa avevano annunciato di aspettare una bambina. Il giorno tanto atteso è arrivato e nella giornata di ieri è nata Camilla che ha permesso al numero 81 del Napoli di diventare papà per la prima volta.

Raspadori ha annunciato al mondo la nascita della sua primogenita con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il giovane attaccante azzurro ha fatto emozionare tutti con parole pregne d’amore per la nuova arrivata.

Di seguito quanto evidenziato:

“09.05.2024. In un istante sei diventata la gioia più grande della nostra vita!”

Tantissima gioia in casa Raspadori, dunque, per la nascita della piccola Camilla che era attesa da tempo.

In vista del match di domani contro il Bologna, Jack dovrebbe essere regolarmente convocato e arruolabile per aiutare il Napoli nella terzultima partita della stagione. Sicuramente l’attaccante azzurro sarà molto emozionato, ma anche motivato per regalare subito un’altra gioia alla famiglia e magari dedicare un gol proprio alla piccola Camilla.

Di seguito il post Instagram: