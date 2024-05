Napoli beffato: “Ha l’accordo con un altro club”, sfuma un colpo per gli azzurri

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo, con vari obiettivi tenuti d’occhio dai dirigenti. Sfuma però un possibile colpo di mercato per gli azzurri.

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, visto che gli azzurri dovranno rivedere l’intero organico dopo questa stagione fallimentare. Nessuno figura più nella lista degli incedibili, e quindi ogni tipo di scenario è aperto.

Intanto i dirigenti del Napoli sono già sulle tracce di vari profili in vista dell’estate, e su alcuni si sta già lavorando concretamente. Per uno di loro purtroppo è tutto saltato, visto che il giocatore ha trovato l’accordo con un altro club.

Sfuma un colpo per il Napoli: l’obiettivo si è accordato con un altro club

L’estate sarà fondamentale per capire su quali fondamenta sarà costruito il nuovo Napoli, e soprattutto a cosa ambirà il club nella prossima stagione. Sicuramente dopo un’annata disastrosa come quella che sta per concludersi non si può puntare subito al successo, ma si lavorerà passo dopo passo per raggiungere traguardi importanti. Per riuscirci però servirà un ottimo mercato estivo, con cessioni ed acquisti effettuati in tempi consoni per poter permettere al nuovo allenatore di lavorare al meglio.

Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già al lavoro su vari fronti, in modo da tenere in pungo alcuni obiettivi, e decidere poi insieme al nuovo tecnico se affondare il colpo decisivo. Il Napoli sta monitorando anche la situazione di diversi parametri zero, ma uno di questo è praticamente sfumato. Come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona ha trovato l’accordo verbale con Guido Rodriguez, offrendo al centrocampista argentino un contratto fino al 2026 con opzione fino al 2027. Una mossa che spiazza il Napoli, che era sulle tracce del centrocampista in scadenza di contratto con il Real Betis.

I partenopei nelle ultime settimane avevano intensificato i dialoghi per convincere Rodriguez al trasferimento in Serie A, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il centrocampista argentino saluterà a fine stagione il Real Betis, per trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Ovviamente manca ancora l’ufficialità, ed inoltre il club blaugrana deve attendere l’ok a causa del Fair Play Finanziario. Il colpo però non sembra essere in dubbio, con i catalani che riusciranno ad ingaggiare a zero Guido Rodriguez. Sfuma dunque un possibile colpo a parametro zero per il Napoli, che è costretto a virare su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. Staremo a vedere se gli azzurri punteranno altri parametri zero, o se metteranno il mirino su profili in uscita da qualche club.