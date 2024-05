Nuovo allenatore Napoli, casting in pieno fermento: novità importantissime dai quotidiani

In casa Napoli non sono state sciolte le riserve sul nuovo allenatore. Intanto, il presidente valuta ancora diversi profili.

Ls stagione del Napoli non ha rispettato le aspettative, motivo per il quale la squadra si trova attualmente arenata all’ottavo posto in classifica. La matematica ha già condannato il club, il quale non potrà prendere parte alla prossima Champions League. L’annata in corso è stata a dir poco disastrosa, condita da ben tre cambi in panchina e prestazioni sottotono. Aurelio De Laurentiis in più occasioni ha individuato l’allenatore come il problema principale, basti ripensare agli esoneri di Garcia e Mazzarri. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, la scelta dell’allenatore si è rivelata più difficile del previsto. A distanza di un anno, i problemi continuano ad esistere vista la necessità di ingaggiare un nuovo tecnico che subentri a Francesco Calzona.

Ultimissime calcio Napoli: nelle ultime ore è rispuntato Conte

Da diverse settimane, l’obiettivo numero uno del presidente porta il nome di Antonio Conte. Quest’ultimo risulterebbe voglioso di tornare in Italia ed avrebbe già fornito massima disponibilità al Napoli. L’ingaggio del tecnico italiano porterebbe con sé costi molti elevati, spartiti tra ingaggio ed eventuali interventi sul mercato. Al momento, la trattativa non è ancora sfumata in quanto i contatti tra le parti si sarebbe intensificati nuovamente e potrebbero esserci importanti novità.

Allenatore Napoli, c’è anche Gasperini nel mirino: la rivelazione del Corriere

La cerchia di allenatori che potrebbero fare al caso del Napoli non è poi così ampia. Tra questi c’è sicuramente Gian Piero Gasperini, attualmente in forza all’Atalanta e protagonista assoluto. Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, l’allenatore italiano sarebbe il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra.

Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Gasperini è in cima alle preferenze, ma è impegnato ancora su tre fronti. “Bisogna attendere ancora un po’, considerando che la Dea è in semifinale di Europa League (oggi il ritorno con l’OM), in finale di Coppa Italia (mercoledì contro la Juve) e in lotta per un posto Champions in campionato. Calma e sangue freddo: c’è rispettiva apertura”.

Pioli-Napoli, De Laurentiis rilancia l’affare: la notizia della Gazzetta

La storia d’amore tra Stefano Pioli e il Milan terminerà tra poche settimane. La società rossonera non è soddisfatta dell’operato del tecnico, motivo per il quale ingaggerà un nuovo condottiero. Non a caso, l’allenatore italiano è da diverse settimane nel mirino di Aurelio De Laurentiis. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” si tratterebbe della prima scelta della dirigenza in vista delle prossime annate. Di seguito l’analisi completa.

“Il Napoli ha scelto Pioli. De Laurentiis ci prova con un biennale con opzione per il terzo anno. Il tecnico dovrà trovare però prima l’intesa con il Milan per la risoluzione”.

Il tutto sempre con Vincenzo Italiano come valida alternativa: il gradimento del numero uno azzurro per il tecnico della Fiorentina è ormai noto e, nel caso in cui dovesse essere confermato il suo addio a Firenze, potrebbe diventare il perfetto outsider.

Nonostante i diversi profili seguiti, Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolte le riserve sul futuro allenatore. Quest’ultimo dovrà avere le giuste qualità per permettere alla squadra di tornare ad essere competitiva in Italia e non solo. La stagione è ormai agli sgoccioli, motivo per il quale potrebbero esserci novità importanti già nelle prossime settimane.