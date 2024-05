News Napoli, annuncio bomba su Kvara: c’entra il futuro

Il Napoli è pronto a prendere una decisione definitiva su Khvicha Kvaratskhelia. Svelata l’idea della società azzurra.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli sono già iniziati i lavori in vista della prossima annata. Dopo le delusioni ottenute negli ultimi mesi, la dirigenza non ha alcuna intenzione di commettere ulteriori errori che potrebbero compromettere il progetto. La chiave resta il calciomercato, ma prima bisognerà capire quali saranno le cessioni di lusso tra le file partenopee. L’indiziato numero uno per lasciare la squadra resta Victor Osimhen. Quest’ultimo ha rinnovato il proprio contratto, ma al suo interno è stata inserita una clausola da ben 120 milioni di euro. A tali cifre, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a privarsi di uno dei protagonisti dello scudetto.

Proprio dalla possibile perdita del nigeriano, nasce la voglia di dar vita ad una mini rivoluzione. Infatti, in casa Napoli i dubbi sono moltissimi. A distanza di un anno anno, i calciatori sono apparsi appagati, motivo per il quale si ritrovano a lottare per un posto nella prossima Conference League. L’atteggiamento non è piaciuto al patron azzurro, il quale potrebbe mettere in atto tanti cambiamenti. Nei prossimi mesi, nascerà un nuovo progetto alla Corte del Vesuvio per permettere al club di tornare ad essere competitivo. Le nuove idee avranno come protagonista principale Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, avviati i contatti per il rinnovo: l’idea del Napoli

In casa Napoli si lavora in vista dei prossimi anni. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” Khvicha Kvaratskhelia continuerà ad essere uno dei pilastri del club. Infatti, sarebbero già stati avviati i contatti per il rinnovo contrattuale. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Un blitz in piena regola, lontano da telecamere e sguardi indiscreti. Il Napoli ha smosso le acque, facendo i primi passi ufficiali per provare a blindare – almeno per un’altra stagione – Khvicha Kvaratskhelia. La scorsa settimana, a cavallo del primo maggio, Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kvara insieme al papà Badri: un colloquio cordiale e interlocutorio, utile per mettere tutte le carte sul tavolo e cercare una soluzione che possa accontentare tutti. Partendo da un punto fondamentale: il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere Kvara nella prossima estate”.

Nel dettaglio, il quotidiano svela le cifre nel dettaglio:

“L’azzurro è stato il miglior giocatore della Serie A 2022-23, ma il suo ingaggio è rimasto quello di partenza: 1,4 milioni bonus inclusi. Ora l’agente Mamuka Jugeli vuole capitalizzare il valore del suo assistito, forte anche del pressing di alcune big europee: la richiesta dell’entourage di Kvara è di 5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2028. L’idea del Napoli sarebbe quella di arrivare a 4 con i bo-nus, ma ovviamente siamo soltanto all’inizio della trattativa”.

L’esterno georgiano ha faticato non poco durante la stagione in corso, ma resta un uomo cruciale per il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis lo sa, motivo per il quale avrebbe individuato l’azzurro come il calciatore giusto da cui ripartire. La trattativa è alle battute iniziale, ma potrebbero esserci novità importanti già nelle prossime settimane.