Di Lorenzo, quale sarà il suo futuro? Svelata la scelta del Napoli

Il Napoli ha definito il futuro di Giovanni Di Lorenzo in vista della prossima stagione. Svelata l’idea del club azzurro.

La stagione del Napoli non ha rispettato le aspettative, motivo per il quale son piovute tante critiche sul gruppo squadra e non solo. A distanza di un sol anno dallo scudetto, la rosa a disposizione dei vari tecnici non ha reso come ci si aspettava all’inizio. I tre cambi in panchina, le diverse problematiche e tanto altro hanno contribuito a infrangere i sogni dei partenopei. Adesso, però, non c’è tempo per “pentirsi” di ciò che è stato, in quanto il tempo ci insegna che il passato non può essere cancellato. Tale affermazione è ovviamente veritiera, ma al tempo stesso è possibile lavorare sugli errori commessi per ripartire più forti di prima. Tutto ciò, sta andando in scena proprio a Castel Volturno dove la dirigenza è al lavoro per definire i programmi per la prossima stagione.

Ovviamente, la chiave per ripartire è rappresentata dal mercato. Quest’ultimo, indirizzerà la rosa sia in entrata che in uscita. Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole commettere errori, motivo per il quale ha deciso di affidarsi a Giovanni Manna che diventerà il nuovo direttore sportivo. Proprio assieme al dirigente, il patron starebbe creando una “lista” dei calciatori intoccabili, dentro la quale sarebbe presente anche Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo sarà un punto fermo del nuovo Napoli: la decisione

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro di tanti big. Come riportato da “Il Mattino” la società ha già deciso chi farà al caso del club e chi invece sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni, si è parlato del futuro di Giovanni Di Lorenzo con quest’ultimo reduce da una stagione incredibilmente difficile, per cui non si è escluso nemmeno un possibile addio (scenario già smentito dal suo agente, ndr). Ciò nonostante, la dirigenza partenopea avrebbe deciso di continuare a puntare sul calciatore. Infatti, sarà uno dei punti di riferimento nella prossima stagione e dovrà essere in grado di fornire il proprio supporto ai tanti giovani.

Nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi, il Napoli crede fortemente nelle qualità di Giovanni Di Lorenzo. Oltre ad essere uno dei migliori nel suo ruolo, ha dimostrato di avere il giusto carattere per portare la fascia sul braccio. Infatti, nei momenti duri della stagione ha sempre lottato, dimostrando così tutto il proprio amore verso la maglia azzurra. Nella prossima annata sarà chiamato all’ennesima prova di forza per rilanciare la squadra verso palcoscenici importanti.