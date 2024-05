Rivoluzione Napoli, solo sei azzurri tra gli “intoccabili”: a rischio anche sette big

Il Napoli si prepara ad una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Svelata la lista dei calciatori “intoccabile” per il club azzurro.

La stagione del Napoli è partita con tutt’altre aspettative, le quali però non sono poi state effettivamente rispettate. A distanza di un solo anno dalla vittoria del tricolore, il gruppo ha dimostrato di sentirsi appagato. Tale atteggiamento, ha ovviamente complicato i piani della dirigenza e non solo. L’obiettivo Champions League è ormai sfumato, motivo per il quale il presidente De Laurentiis sarebbe voglioso di attuare una vera e propria rivoluzione. Il tutto andrà a “colpire” anche qualche big, ormai con la testa altrove ed in attesa di una qualunque offerta dal mercato.

Il tassello mancante è legato al nuovo allenatore, il quale influenzerà con ogni probabilità la prossima sessione di mercato. I dubbi sul condottiero non sono stati ancora sciolti, ma De Laurentiis ha già iniziato il proprio casting. Infatti, il patron azzurro è molto attivo sul mercato in entrata e in uscita, motivo per il quale starebbe “dividendo” la rosa tra calciatori cedibili e incedibili. Da Castel Volturno, fanno già sapere che durante la prossima estate ogni offerta sarà ascoltata. Tutto ciò, lascia intuire la voglia del club di mettersi alle spalle una delle stagioni più complesse di sempre.

Rivoluzione Napoli, De Laurentiis traccia la strada: i big a rischio

Il sereno non c’è mai stato in casa Napoli durante la stagione in corso. Come giusto che sia, il presidente De Laurentiis non è affatto entusiasta del rendimento della squadra, motivo per il quale potrebbe esserci un importante rivoluzione in Campania. Come riportato da “Il Mattino” sarebbero addirittura sette i big a rischio cessione nella prossima sessione di mercato. Si tratta di: Kvaratskhelia, Politano, Meret, Raspadori, Simeone, Mario Rui. Senza dimenticare che molte riflessioni verranno comunque fatte su Lindstrom, complice un impatto tutt’altro che da ricordare da parte del danese con la Serie A.

Oltre alla lista dei possibili partenti, sarebbero stati individuati altri 5 calciatori ormai già sicuri della cessione. Su tutti è presente Victor Osimhen, ormai sempre più lontano da Napoli. Gli altri nomi sono Zielinski (Inter), Demme, Traorè e infine Dendoncker. Ovviamente, sarà necessario effettuare anche una sorta di programmazione per individuare quali saranno i prossimi “pilastri” del Napoli. Al momento, diversi nomi sono certi della permanenza in Campania, secondo la medesima fonte. Tali profili corrisponderebbero a Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Olivera, Ngonge e infine Lobotka (salvo clamorose offerta durante la prossima estate).