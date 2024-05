Mercato Napoli, più di 100 milioni di budget: tutti i nomi nel mirino di Manna

Il Napoli è già attivo sul mercato in entrata per la prossima stagione. Svelati i profili nel mirino del club azzurro.

L’annata in corso è stata tutt’altro che facile per il Napoli. I tre cambi in panchina, i problemi extracampo e le prestazioni sottotono son tutti fattori che hanno contribuito al declino azzurro. A distanza di un anno dal tricolore, la squadra ha perso la proprie certezze, finendo così per sprofondare in classifica fino all’ottavo posto attuale. La Champions League è ormai matematicamente sfumata, motivo per il quale i traguardi raggiungibili sono legati all’Europa e alla Conference League. Tra le file azzurre si respiro un senso di incertezza, ancor più dopo i dubbi legati al nuovo allenatore (non ancora scelto dalla dirigenza).

Oltre a quanto appena detto, uno dei punti importanti sarà legato al mercato in entrata e in uscita. In questa direzione, con ogni probabilità, il compito spetterà a Giovanni Manna. Quest’ultimo, una volta ufficializzata la separazione dalla Juventus, inizierà a lavorare in modo importante per il futuro del Napoli. Il neo direttore sportivo avrà innanzitutto il compito di “sistemare” Victor Osimhen, il quale assicurerà al club una grossa cifra. Infatti, attualmente è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che permetterà al club di ingaggiare prima di tutto il sostituto in attacco e dopodiché mettere a segno ulteriori colpi importanti.

Mercato Napoli, Manna e De Laurentiis al lavoro: gli obiettivi del club

Il Napoli da diverse settimane è tra i club più attivi sul mercato. In casa azzurra c’è voglia di riscatto, motivo per il quale il mercato appare la strada “ideale” da cui ripartire. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono molti i nomi nel mirino del club partenopeo, ma prima andranno definite alcune operazioni in uscita come quella legata a Victor Osimhen.

Di seguito l’analisi del quotidiano.

“E se alla fine Osimhen andrà altrove, così come anticipato da De Laurentiis a gennaio, l’incasso sarebbe monstre: ha una clausola da 130 milioni e anche senza attivarla è difficile – se non impossibile – che ADL si accontenti di una cifra molto inferiore. Insomma, sarà sfondato il tetto dei 100 milioni, eccome, e sarà ossigeno puro da aggiungere e respirare per trovare un’alternativa valida. Il calibro degli obiettivi venuti gradualmente fuori in questa prima fase è già notevole: dal nuovo gioiello del calcio ucraino di 21 anni, Georgiy Sudakov, al capitano e difensore del Toro, Alessandro Buongiorno, 24 anni e la prospettiva dell’Europeo con la Nazionale. Entrambi si coniugano perfettamente con il concetto dell’ambizione, ma entrambi sono finiti nel mirino della Premier e i rispettivi club si fregano le mani: lo Shakhtar ha annunciato che per Sudakov non bastano 50 milioni; il Torino ha ritoccato fino a 45 milioni il valore del centrale, a dispetto di una super offerta del Napoli di 35 più 5 di bonus. E ancora: Jonathan David,, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk sono uomini d’area che fanno faville in Ligue 1, Eredivisie e Liga”.

Non solo nomi dall’estero, oltre al già citato Alessandro Buongiorno. Gli occhi di Manna sarebbero ben aperti in Serie A, con due profili in particolare messi nel mirino:

“Il Napoli guarda anche all’Italia: Marco Brescianini, 24 anni, è probabilmente la vera rivelazione della stagione del Frosinone. Un centrocampista inesauribile, bravo in entrambe le fasi e sempre molto pericoloso in zona gol. Piace pure alla Fiorentina. E ancora: Mateo Retegui, 25 anni, l’attaccante argentino d’Italia, della Nazionale di Spalletti, è una soluzione che intriga, che viene analizzata con attenzione, anche perché oltre a Osi c’è Simeone destinato a dire adios in estate”.

La società ha fissato i possibili obiettivi, ma ovviamente tanto dipenderà dall’andamento del mercato settimana dopo settimana. Ad influenzare il tutto, sarà certamente il nuovo allenatore. Quest’ultimo presenterà le proprie richieste ad Aurelio De Laurentiis, il quale proverà ad assecondarle per formare nuovamente una squadra all’altezza.