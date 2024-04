“Sarò con te”, il film Scudetto del Napoli: il Trailer 3 è da brividi – VIDEO

Tra pochi giorni sarà proiettato al cinema il film dello Scudetto del Napoli, dal titolo “Sarò con te”: gli azzurri hanno pubblicato il nuovo trailer.

La storia del terzo Scudetto del Napoli in un film che sarà unico e indimenticabile per tutti i tifosi e che resterà per sempre negli annali della storia del club. Dagli inizi di maggio sarà proiettato in tutti i cinema d’Italia e si potranno rivivere tutte le magiche emozioni della stagione 2022/23, culminata con la vittoria del trofeo più ambizioso del calcio italiano.

Il trailer del film Scudetto del Napoli

Pochi minuti fa il Napoli ha pubblicato il terzo trailer del film dello Scudetto, lasciando la voce ai protagonisti narranti che saranno presenti nelle scene del girato: da Geolier a Fabio Cannavaro, passando per i grandi volti del cinema partenopeo.

“”Sarò con te”, dal 4 maggio al cinema e in anteprima speciale il 3 maggio“. Questo l’annuncio del Napoli sui social e sul proprio sito ufficiale con il lancio del nuovo trailer che ha fatto emozionare tutti i tifosi.