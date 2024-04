Ultime Napoli, piace anche Retegui: fissato il prezzo, sfida a due

Il Napoli è a caccia dell’erede di Victor Osimhen. Il club azzurro avrebbe individuato Mateo Retegui come il profilo adeguato.

Il mercato del Napoli è già cominciato. La stagione in corso, non ha soddisfatto le aspettative del club, motivo per il quale è prevista una mini rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato. Sul banco degli imputati ci sono anche diversi big, i quali potrebbero fare spazio ad altri calciatori. Prima di intervenire in entrata, però, andrà chiarita la situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo ha rinnovato il proprio contratto, ma l’esperienza in azzurro sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda.

Non a caso, la concentrazione di Aurelio De Laurentiis è riposta proprio sul reparto offensivo. Quest’ultimo, sarà privo del nigeriano a partire dalla prossima stagione, motivo per il quale c’è l’obbligo di acquistare un attaccante di qualità. Il compito spetterà anche a Giovanni Manna, che con ogni probabilità sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’obiettivo è scovare un sostituto all’altezza, in modo tale da non indebolire l’attacco. Nelle ultime ore, starebbe prendendo quota il nome di Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale Italiana.

Mercato Napoli, piace anche Retegui: le ultime sull’affare

Il futuro del Napoli dipenderà dal mercato estivo. La società ha l’obbligo di ingaggiare tanti calciatori in entrata, in modo tale da assicurare la giusta competitività nella prossima stagione. Prima di tutto, sarà necessario ingaggiare il sostituto di Victor Osimhen, ormai sempre più vicino ad una big europea. Come riportato da Paolo Bargiggia, noto giornalista, il nome di Mateo Retegui sarebbe nel mirino del club Campione d’Italia. Di seguito le parole dell’esperto sul proprio profilo “X”.

“Il Napoli sta valutando i termini economici per Retegui del Genoa. Si parte da una base di 35 milioni. Il giocatore è apprezzato anche da Giuntoli per la Juventus che però, in questo momento non è nelle condizioni di “bloccare” il giocatore”.

Mateo Retegui è diventato uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Genoa di Gilardino. L’attaccante italo-argentino è finito nel mirino delle big italiane, ancor più dopo le ottime prestazioni con l’Italia di Spalletti. Intavolare una trattativa con i liguri non sarà affatto semplice, ma Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di intensificare i contatti con la società per anticipare la concorrenza. Inoltre, è possibile trovare la giusta quadra assecondando le richieste dei gialloblù nella prossima sessione di mercato.