Sudakov il sogno del Napoli, si apre l’asta con due big: fissato il prezzo

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo in entrata per il centrocampo. L’affare potrebbe complicarsi a causa di due big internazionali.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli è già iniziata la programmazione in vista della prossima annata. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di tornare a competere ad alti livelli, ancor più dopo l’anno da dimenticare. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a costruire un nuovo progetto in grado di assicurare alla squadra la giusta visibilità. Infatti, il patron sarebbe intenzionato ad attuare un importante rivoluzione che comprenderebbe anche diversi big. Quest’ultimi, dovrebbero fare spazio ai nuovi entranti, ormai sul taccuino della società.

Aurelio De Laurentiis, il quale si affiderà a Giovanni Manna come direttore sportivo, è pronto ad ingaggiare diversi calciatori di qualità. Uno dei reparti da rinforzare è certamente il centrocampo, visto che nella prossima stagione sarà anche orfano di Piotr Zielinski. Quest’ultimo sposerà il progetto dell’Inter, lasciando così un vuoto importante in mediana. A tal proposito, negli ultimi mesi il nome di Georgiy Sudakov è stato accostato al club Campione d’Italia. L’affare che porterebbe all’ingaggio del giovanissimo centrocampista è tutt’altro che facile, sopratutto a causa delle concorrenza estera.

Sudakov, due big estere preparano l’assalto: si complica la pista Napoli

Il Napoli avrebbe individuato Georgiy Sudakov come primo obiettivo per il centrocampo. Aurelio De Laurentiis stravede per il calciatore, il quale è però di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Come riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, sarebbero emerse novità importanti per il futuro del gioiello ucraino. Di seguito le parole del giornalista rilasciate sul proprio profilo “X”

“Arsenal e Chelsea hanno mostrato interesse per il centrocampista dello Shakthar Georgiy Sudakov“.

Il centrocampista ucraino è uno dei calciatori più promettenti in circolazione in Europa e non solo. La società proprietaria del cartellino ha già stabilito il prezzo definitivo per la cessione. Quest’ultima, potrebbe arrivare in caso di offerta superiore ai 50 milioni di euro. Tutto ciò, complica nettamente i piani del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, qualora il presidente dovesse decidere di puntare su Sudakov, servirebbe un grande sforzo economico per battere la concorrenza. A causa dell’interessamento di altri club, il valore del giocatore è destinato a salire dando vita ad una possibile asta di mercato internazionale.