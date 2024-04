Sostituto Osimhen, può arrivare il colpo a sorpresa: è la rivelazione dell’anno

Il Napoli è al lavoro in vista della prossima stagione. Il club azzurro è a caccia dell’erede di Victor Osimhen per l’attacco.

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata in vista della prossima stagione. L’annata in corso è totalmente da dimenticare, sia per la società che per i tifosi, i quali hanno già voltato le spalle alla squadra dopo l’ultima sconfitta contro l’Empoli. La musica nella prossima stagione dovrà essere certamente diversa, nonostante sia necessario una mini rivoluzione per riuscire a formare una squadra all’altezza. Il compito spetta ad Aurelio De Laurentiis, il quale sarà affiancato dal neo dirigente Giovanni Manna. Quest’ultimo dovrà mettere a segno un colpo importante, ancor più dopo la cessione ormai sempre più probabile di Victor Osimhen.

La società azzurra, infatti, dovrà acquistare l’erede del nigeriano. Quest’ultimo è nel mirino dei top club europei, vista anche la clausola che si avvicina ai 120 milioni di euro. Tale cifra, permetterebbe alla dirigenza campana di intervenire sul mercato in entrata e rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del nuovo allenatore che siederà in panchina. Nelle ultime settimane, sono diversi i nomi sul taccuino del club, ma un nuovo profilo avrebbe catturato l’attenzione degli azzurri. Si tratta di Artem Dovbyk, attualmente in forza al Girona e protagonista assoluto di una stagione da urlo degli spagnoli.

Mercato Napoli, Dovbyk per il post Osimhen: le ultime

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata. Uno degli obiettivi per l’attacco porterebbe il nome di Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona è reduce da una stagione incredibile, con ben 18 reti in 30 presenze. Tali numeri hanno catturato l’attenzione delle big, tra cui il club Campione d’Italia. L’operazione non è affatto semplice, ma nelle prossime settimane De Laurentiis potrebbe decidere di intensificare i contatti per anticipare la concorrenza.

Manca sempre meno al termine della stagione, ma il Napoli è già concentrato sul mercato estivo. L’attaccante del Girona appare come una delle opzioni adeguate per rimpiazzare Victor Osimhen. L’ucraino gode di un enorme qualità fisica, accompagnata dalla giusta tecnica che gli permette di essere spesso decisivo in zona offensiva. Infatti, le numerose reti al passivo sottolineano la tenacia di un attaccante che quasi sempre è nel posto giusto al momento giusto. L’affare con gli spagnoli non è ancora decollato, ma sono attese novità nelle prossime settimane.