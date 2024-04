Napoli al Maradona per la foto ufficiale, salta tutto: svelato il motivo

Il Napoli si prepara alla sfida di campionato con la Roma, ma intanto svelato il motivo della mancata presenza della squadra al Maradona.

Una stagione da dimenticare, solo così si può riassumere l’annata del Napoli post scudetto. Dopo la conquista del tricolore appena 11 mesi fa, le premesse erano tutt’altre, con lo stesso presidente De Laurentiis intento a comunicare intenti di vittoria, addirittura puntando alla Champions League. E invece, nonostante quest’anno l’Italia porterà almeno 5 squadre nella massima competizione europea, il Napoli – con tutta probabilità – non riuscirà a qualificarsi. Tutto a causa di scelte completamente sbagliate sia per l’individuazione del nuovo allenatore (poi cambiato per ben tre volte), sia per alcune decisioni in sede di calciomercato apparse azzardate fin da subito. Su tutte quella di sostituire un totem della difesa come Kim con un giovane ancora molto inesperto come Natan.

Eppure, nonostante l’annata disastrosa, ciò che non è mai mancato al Napoli è stato il supporto del pubblico. Che sia stato in trasferta o in casa, gli azzurri hanno sempre avuto al seguito un numero enorme di tifosi. A dimostrazione di come la passione dei supporters napoletani vada ben al di là dei risultati della squadra. Un amore dilagante, a volte a tal punto da far propendere il club e le autorità di polizia di far muovere la squadra in totale cautela.

Niente foto di squadra del Napoli al Maradona, decisione presa per ordine pubblico

Si può spiegare in questo modo il dietrofront arrivato nella giornata di ieri, circa la presenza del Napoli allo stadio Maradona. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, era circolata la notizia che l’intera squadra partenopea si sarebbe ritrovata allo stadio Maradona. Poco dopo, però, c’è stata la smentita. L’edizione odierna di Repubblica sottolinea qual è stata la motivazione che ha portato a tale decisione. Ecco quanto evidenziato:

Oggi la squadra si sarebbe dovuta ritrovare al Maradona per la foto ufficiale, poi la notizia è trapelata e per motivi di ordine pubblico c’è stato il contrordine: si resta a Castel Volturno.

Dunque una decisione presa per ordine pubblico, con la foto di squadra al Maradona che a questo punto sarà rinviata. Intanto il gruppo guidato da mister Francesco Calzona prepara al meglio la sfida contro la Roma di domenica prossima, avendo praticamente tutto il gruppo a disposizione, meno che Olivera, che però sembra prossimo al rientro. Ancora una volta, ovviamente, il pubblico di Napoli supporterà la squadra azzurra: al Maradona è infatti previsto l’ennesimo sold out dell’anno, con almeno 50mila tifosi attesi a Fuorigrotta.