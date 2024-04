Calciomercato Napoli, David erede di Osimhen? Spunta un problema: le ultime

Il Napoli avrebbe individuato l’erede di Victor Osimhen. L’affare della società azzurra si starebbe complicando a causa dell’inserimento di un altro club.

La stagione del Napoli, non ha ovviamente soddisfatto le aspettative del club azzurro. Nell’annata in corso, si sono visti i limiti della squadra capitanata prima da Garcia, passando per Mazzarri fino ad arrivare a Francesco Calzona. L’attuale allenatore dei Campioni d’Italia lascerà la squadra al termine della stagione, motivo per il quale cambieranno anche gli obiettivi legati al mercato. Infatti, nelle ultime settimane si starebbe concretizzando l’idea di Aurelio De Laurentiis di effettuare una vera e propria rivoluzione. Il primo ad essere ceduto, con ogni probabilità, sarà Victor Osimhen. Nonostante il rinnovo arrivato nei mesi scorsi, il futuro del nigeriano appare ormai lontano dal capoluogo campano.

La società conosce le qualità dell’ex Lille, motivo per il quale sarebbe già alla ricerca di un sostituto adeguato. Il compito spetta ad Aurelio De Laurentiis, il quale però ha già scelto il nuovo direttore sportivo. Quest’ultimo, sarà Giovanni Manna che lascerà la Juventus e Cristiano Giuntoli al termine della stagione in corso. Infatti, il neo dirigente avrà l’arduo compito di effettuare un colpo in entrata per rinforzare il reparto offensivo azzurro. Il nome in pole position è quello di Jonathan David, attualmente in forza al Lille e reduce dall’ennesima stagione da protagonista in Ligue 1.

Mercato Napoli, si complica la pista David: le ultime sull’affare

Prima di ingaggiare Jonathan David, il Napoli dovrà battere la concorrenza di diversi club. Infatti, sulle tracce del calciatore ci sono dirigenze estere e non. Su tutte, è presente il Milan che sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Come riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, sarebbero emersi importanti dettagli sull’operazione. Di seguito le dichiarazioni dell’esperto sul proprio profilo “X”.

“Nuovo contatto tra il Milan e l’agente di David, che in estate lascerà il Lille. I rossoneri, che vedono nel Canadese il dopo Giroud, oggi sono avanti rispetto al Napoli”.

Il Napoli, capitanato da Aurelio De Laurentiis, dovrà compiere un grosso sforzo economico per assicurasi l’attaccante del Lille. Infatti, la società francese non è intenzionata a fare sconti, ma i buoni rapporti con il club Campione d’Italia potrebbero facilitare un possibile accordo. Sarà molto importante avviare i contatti, in modo tale da provare ad anticipare la concorrenza delle tante dirigenze interessate al giovane calciatore.