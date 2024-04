Pioli accostato al Napoli, Scaroni parla del suo futuro: c’è l’annuncio

Stefano Pioli è sempre in orbita Napoli, ma Paolo Scaroni esce allo scoperto sul futuro del tecnico: c’è l’annuncio.

Il Napoli è ancora alla ricerca del prossimo allenatore. Dopo mesi di voci di mercato che si sono inseguite, pare che la rosa di nomi si sia ristretta a tre profili. Si tratta, ovviamente, di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

Il tecnico leccese è il sogno di Aurelio De Laurentiis ed è anche il preferito dei tifosi che vedono in Conte l’uomo giusto per risorgere dopo un anno fallimentare. Le difficoltà per arrivare a Conte sono ormai note. Il tecnico chiede un lauto ingaggio e soprattutto grandi sforzi sul mercato. Per questo motivo l’accordo non è stato ancora trovato.

Gian Piero Gasperini, invece, è un’idea che stuzzica De Laurentiis da diverso tempo. Già più di dieci anni fa, infatti, il patron azzurro aveva provato a portarlo a Napoli. A complicare la trattative per il tecnico dell’Atalanta è il contratto che lo lega agli Orobici fino al 2025. La famiglia Percassi, inoltre, non lascerebbe partire il proprio uomo cardine degli ultimi anni a cuor leggero.

La terza ipotesi è, forse, anche quella più realizzabile. Stefano Pioli, infatti, sembrerebbe in uscita dal Milan dopo una stagione altalenante. A tal proposito, però, c’è un annuncio sul futuro da parte di Paolo Scaroni, presidente dei rossoneri.

Futuro Pioli, c’è l’annuncio di Scaroni

Nelle ultime settimane, complice l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedono l’esonero di Pioli da parte del Milan.

Ai microfoni dell’evento de “Il Foglio” organizzato a San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato proprio del futuro del proprio tecnico.

Di seguito quanto evidenziato:

Può confermarci che Pioli non sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione?

“No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro, vorrei evitare questo tema fino a fine stagione”.

Il Milan, dunque, si riserva l’opportunità di fare le proprie valutazioni al termine della stagione. Nulla è ancora deciso, dunque, per il futuro di Stefano Pioli che con il 2° posto in campionato potrebbe comunque conquistare la conferma per la prossima stagione. Dopo il derby di lunedì sera, inoltre, il tecnico aveva affermato di trovarsi molto bene al Milan e che sente di poter dare ancora molto alla causa rossonera.